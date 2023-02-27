25 ударов ножом: 19-летний парень из Киевщины заказал товарищу убийство отца ради наследства (фото)

В Киевской области суд отправил на 12 лет за решетку 19-летнего юношу, который заказал убийство своего отца ради получения наследства. Его друга – исполнителя заказа, приговорили к 13 годам тюрьмы.

Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"Прокуроры в суде доказали, что 19-летний юноша, с целью получить наследство, заказал убийство родного отца. Он сообщил своему товарищу детальный план дома, а также место нахождения всех членов семьи. Часть полученных денег наследник планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальные — потратить на собственные нужды", — говорится в сообщении.

В марте 2021 года исполнитель преступления ворвался в частный дом в селе Гнедин, где проживал мужчина. Он напал на хозяина и нанес ему более 25 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

До вступления приговора в законную силу оба осужденных будут находиться под стражей.

Двое злоумышленников признаны виновными в совершении заказного убийства (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Заказчику суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, исполнителю – 13.

Напомним, в Великобритании 19-летний парень попал под суд за убийство своей бабушки, 69-летней Сью Эддис. Женщина была владелицей двух ресторанов. Успех заведений сделал ее миллионершей.

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