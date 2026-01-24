25 ударов "Шахедами" и 19 раненых: детали удара по Харькову (фото)

Удар по Харькову 24 января

Ночью 24 января в Харькове прогремели по меньшей мере 25 взрывов. Россия атаковала город 25 «Шахедами».

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и ГСЧС.

«Этой ночью Харьков пережил почти 2,5 часа под массированной атакой. Враг атаковал город 25 „шахедами“, — сообщил Терехов.

По его словам, россияне нанесли удары многоэтажкам, частному сектору и общежитию, где проживают переселенцы. В результате попадания также пострадали больница и роддом.

«Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Это был сознательный удар по мирному городу — по людям, которые просто живут, работают, растят детей», — отметил Терехов.

Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек.

Как уточняет «Суспильне», среди пострадавших — 12-летний мальчик, 25-летняя беременная женщина и 74-летняя пенсионерка.

Напомним, Россия этой ночью совершила массированную атаку на Киев и Харьков.