25 ударов "Шахедами" и 19 раненых: детали удара по Харькову (фото)
В Харькове в результате российской массированной атаки БПЛА пострадали 19 человек, из них 1 ребенок.
Ночью 24 января в Харькове прогремели по меньшей мере 25 взрывов. Россия атаковала город 25 «Шахедами».
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и ГСЧС.
«Этой ночью Харьков пережил почти 2,5 часа под массированной атакой. Враг атаковал город 25 „шахедами“, — сообщил Терехов.
По его словам, россияне нанесли удары многоэтажкам, частному сектору и общежитию, где проживают переселенцы. В результате попадания также пострадали больница и роддом.
«Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Это был сознательный удар по мирному городу — по людям, которые просто живут, работают, растят детей», — отметил Терехов.
Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек.
Как уточняет «Суспильне», среди пострадавших — 12-летний мальчик, 25-летняя беременная женщина и 74-летняя пенсионерка.
Напомним, Россия этой ночью совершила массированную атаку на Киев и Харьков.