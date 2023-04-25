26 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 26 апреля, в православном календаре день памяти святой Фомаиды. Родилась девушка в Александрии в благочестивой семье христиан. С детства стремилась стать ближе к Богу, читала Священные Писания. В возрасте 15 лет вышла замуж за христианина, работавшего рыбалкой.
Девушка была очень красивой, поэтому на ее красоту посягнул свекор. Он хотел согрешить со своей невесткой. Фомаида отказывалась, напоминая мужу о грехе и Страшном Суде после смерти. Но мужчина так разозлился, что взял меч и приказал подчиниться. Девушка отказалась, за что и погибла.
Церковный праздник 26 апреля – день памяти мученика Артемона
Он был именно тем человеком, который 77 лет прослужил пресвитером в храме в Ладиокии. Однажды он вошел на капище язычников и уничтожил там почти всех идолов. За это правитель сильно рассердился и вызвал его к себе. Требовал он, чтобы Артемон отрекся от Иисуса Христа. Мужчина отказался, за что его бросили в котел с кипящей смолой.
Святой остался невредимым, но император этому не поверил и сам уехал на коне, чтобы проверить. Невидимая сила сбросила его с седла и упал он сам в кипящую жидкость, где погиб. Воины разбежались от страха, а Артемон вышел из котла, крестил всех, кто видел это чудо, а после отправился в Малую Азию на проповеди. В 303 году его убили язычники.
Приметы 26 апреля
- Пошел дождь, значит, начало мая будет влажным.
- Квакают лягушки к хорошему урожаю овса.
- Распустился дуб на теплое и солнечное лето.
Что завтра нельзя делать
Согласно народным поверьям, в этот день не стоит покупать дорогие вещи, потому что совсем скоро покупка окажется бесполезной. Также не рекомендуется строить планы на долгое время, ведь они точно не осуществятся. Женщины и девушки не флиртуют с мужчинами, потому что можно серьезно заболеть.
Что можно делать завтра
В этот день верующие обязательно молятся святой Фомаиде об отпущении грехов. Особенно часто идут в храм женщины или девочки.
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