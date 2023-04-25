26 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 26 апреля, в православном календаре день памяти святой Фомаиды. Родилась девушка в Александрии в благочестивой семье христиан. С детства стремилась стать ближе к Богу, читала Священные Писания. В возрасте 15 лет вышла замуж за христианина, работавшего рыбалкой.

Девушка была очень красивой, поэтому на ее красоту посягнул свекор. Он хотел согрешить со своей невесткой. Фомаида отказывалась, напоминая мужу о грехе и Страшном Суде после смерти. Но мужчина так разозлился, что взял меч и приказал подчиниться. Девушка отказалась, за что и погибла.

Церковный праздник 26 апреля – день памяти мученика Артемона

Он был именно тем человеком, который 77 лет прослужил пресвитером в храме в Ладиокии. Однажды он вошел на капище язычников и уничтожил там почти всех идолов. За это правитель сильно рассердился и вызвал его к себе. Требовал он, чтобы Артемон отрекся от Иисуса Христа. Мужчина отказался, за что его бросили в котел с кипящей смолой.

Святой остался невредимым, но император этому не поверил и сам уехал на коне, чтобы проверить. Невидимая сила сбросила его с седла и упал он сам в кипящую жидкость, где погиб. Воины разбежались от страха, а Артемон вышел из котла, крестил всех, кто видел это чудо, а после отправился в Малую Азию на проповеди. В 303 году его убили язычники.

Приметы 26 апреля

Народные приметы 26 апреля / Фото: Pexels

Пошел дождь, значит, начало мая будет влажным.

Квакают лягушки к хорошему урожаю овса.

Распустился дуб на теплое и солнечное лето.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день не стоит покупать дорогие вещи, потому что совсем скоро покупка окажется бесполезной. Также не рекомендуется строить планы на долгое время, ведь они точно не осуществятся. Женщины и девушки не флиртуют с мужчинами, потому что можно серьезно заболеть.

Что можно делать завтра

В этот день верующие обязательно молятся святой Фомаиде об отпущении грехов. Особенно часто идут в храм женщины или девочки.

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