26 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

26 августа 2022 года – пятница. 184-й день войны России против Украины. 238-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 августа – Всемирный день нарцисса (World Daffodil Day). Он всегда приходится на четвертую пятницу последнего летнего месяца. Однако посвящено событие не цветам, а борьбе с раком. Ведь именно нарциссы уже много лет используются в качестве символов этой страшной болезни. Нарциссы расцветают весной и вместе с ними появляются новые надежды. Поэтому в 1950 году раковые сообщества начали использовать цветок как символ надежды на выздоровление. В этот день проводится сбор средств для мировых онкологических организаций, чтобы помочь больным раком.

Также 26 августа – Всемирный день собаки. Инициатором создания праздника стала американка Коллин Пейдж. Она является ведущей специалистом по поведению животных и автором книг, экспертом сайта DogTime.com и журнала Ok!. Основан этот праздник был в 2004 году. Дату женщина выбрала не случайно, ведь именно в этот день в ее семье появился новый член – собака Шелти. Домашнего любимца Коллин взяла из приюта. Тогда ей было всего десять лет. Однако именно Шелти помогла девочке понять, каково ее призвание в жизни.

Какой сегодня, 26 августа, церковный праздник

26 августа – перенос мощей преподобного Максима Исповедника / Фото: https://azbyka.ru/

26 августа в церковном календаре – перенос мощей преподобного Максима Исповедника. Преподобный родился около 580 года в Константинополе. В юности получил разностороннее образование, однако всегда имел сильную веру в Бога. Вместе с двумя его учениками Максим подвергся жестоким пыткам. Умер преподобный 13 августа (по новому стилю 26 августа) 662 года. И именно в этот день его мощи перенесли в Константинополь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 августа

Каковы сегодня именины: Константин, Яков, Николай, Василий, Алексей, Тихон, Иван, Максим, Ирина, Евдокия, Ксения.

Талисманом человека, рожденного 26 августа является нефрит. Этот легендарный камень известен с давних времен. Еще в бронзовом возрасте мастера делали из него амулеты и оружие. Согласно китайским поверьям, нефрит олицетворяет пять качеств человека: справедливость, честность, мужество, милосердие и мудрость.

В этот день родились:

1910 год — католическая монахиня, основательница благотворительных миссий, лауреат Нобелевской премии мира за 1979 год Блаженная мать Тереза;

1980 год – американский киноактер Маколей Калкин.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ругаться и ругаться.

Лучше не ходить на рассвете по росе – так можно простудиться.

Народные приметы и традиции на 26 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если теплая погода – зима будет морозной, а если холодно – то зима будет теплой;

растущая луна означает, что скоро придут дожди;

дует сильный ветер – сентябрь будет дождливым;

на берегу уже желтые листья – ждите ранней осенью.

В народе 26 августа называли Максим Исповедник или Тихон Страстный. Часто в этот день верующие молились Страстной иконе Божией Матери, чтобы получить защиту от болезней. А еще крестьяне начинали уборку в погребах, чтобы подготовить их к осени.

Погода на сегодня, 26 августа

Сегодня, 26 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадков не будет. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +22 ночью. Во Львове +29 днем и +17 ночью. В Харькове +33 днем и +22 ночью. В Одессе +30 днем и +23 ночью.

Памятные даты 26 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 августа: