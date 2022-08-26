26 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

26 августа 2022 года – пятница. 184-й день войны России против Украины. 238-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
26 августа – Всемирный день нарцисса (World Daffodil Day). Он всегда приходится на четвертую пятницу последнего летнего месяца. Однако посвящено событие не цветам, а борьбе с раком. Ведь именно нарциссы уже много лет используются в качестве символов этой страшной болезни. Нарциссы расцветают весной и вместе с ними появляются новые надежды. Поэтому в 1950 году раковые сообщества начали использовать цветок как символ надежды на выздоровление. В этот день проводится сбор средств для мировых онкологических организаций, чтобы помочь больным раком.
Также 26 августа – Всемирный день собаки. Инициатором создания праздника стала американка Коллин Пейдж. Она является ведущей специалистом по поведению животных и автором книг, экспертом сайта DogTime.com и журнала Ok!. Основан этот праздник был в 2004 году. Дату женщина выбрала не случайно, ведь именно в этот день в ее семье появился новый член – собака Шелти. Домашнего любимца Коллин взяла из приюта. Тогда ей было всего десять лет. Однако именно Шелти помогла девочке понять, каково ее призвание в жизни.
Какой сегодня, 26 августа, церковный праздник
26 августа в церковном календаре – перенос мощей преподобного Максима Исповедника. Преподобный родился около 580 года в Константинополе. В юности получил разностороннее образование, однако всегда имел сильную веру в Бога. Вместе с двумя его учениками Максим подвергся жестоким пыткам. Умер преподобный 13 августа (по новому стилю 26 августа) 662 года. И именно в этот день его мощи перенесли в Константинополь.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 августа
Каковы сегодня именины: Константин, Яков, Николай, Василий, Алексей, Тихон, Иван, Максим, Ирина, Евдокия, Ксения.
Талисманом человека, рожденного 26 августа является нефрит. Этот легендарный камень известен с давних времен. Еще в бронзовом возрасте мастера делали из него амулеты и оружие. Согласно китайским поверьям, нефрит олицетворяет пять качеств человека: справедливость, честность, мужество, милосердие и мудрость.
В этот день родились:
- 1910 год — католическая монахиня, основательница благотворительных миссий, лауреат Нобелевской премии мира за 1979 год Блаженная мать Тереза;
- 1980 год – американский киноактер Маколей Калкин.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит ругаться и ругаться.
- Лучше не ходить на рассвете по росе – так можно простудиться.
Народные приметы и традиции на 26 августа
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: если теплая погода – зима будет морозной, а если холодно – то зима будет теплой;
- растущая луна означает, что скоро придут дожди;
- дует сильный ветер – сентябрь будет дождливым;
- на берегу уже желтые листья – ждите ранней осенью.
В народе 26 августа называли Максим Исповедник или Тихон Страстный. Часто в этот день верующие молились Страстной иконе Божией Матери, чтобы получить защиту от болезней. А еще крестьяне начинали уборку в погребах, чтобы подготовить их к осени.
Погода на сегодня, 26 августа
Сегодня, 26 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадков не будет. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +31 днем и +22 ночью. Во Львове +29 днем и +17 ночью. В Харькове +33 днем и +22 ночью. В Одессе +30 днем и +23 ночью.
Памятные даты 26 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 августа:
- 1071 год — в битве близ Манцикерта турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом громят византийскую армию императора Романа IV Диогена и берут его в плен;
- 1278 год — происходит битва под Дюрнкрутом, крупнейшая битва рыцарских времен в Европе;
- 1498 год — Микеланджело получает заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Рим;
- 1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избирают Ивана Выговского;
- 1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой, получающий название Берингов пролив;
- 1789 год — принимают Декларацию прав человека и гражданина на Учредительном собрании в Королевстве Франция;
- 1791 год – американец Джон Фитч получает патент на пароход, продемонстрированный еще 4 годами ранее;
- 1813 год – начинается Дрезденская битва;
- 1833 год — членов экспедиции Джона Росса обнаруживают на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания среди местных племен;
- 1847 год – провозглашают Республику Либерия;
- 1907 год — закованный в цепь и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплывает на поверхность через 57 секунд;
- 1914 год – основывают футбольный клуб Палмейрас;
- 1918 год — Уолт Дисней подделывает свои документы, "увеличив" себе возраст, чтобы пойти на службу в Красный Крест;
- 1918 год — дипломатические представители Украинского Государства и Османской империи обмениваются грамотами по случаю ратификации Брестского мирного договора;
- 1926 год — в Королевстве Италия создают футбольный клуб "Фиорентина";
- 1939 год – Гитлер предъявляет Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданьск);
- 1939 год — в Риме проходит II Большой сбор Украинских националистов, который принимает политическую программу Организации украинских националистов, председателем ОУН переизбирают А. Мельника;
- 1945 год — Украинская ССР ратифицирует Устав ООН;
- 1946 год — выходит в свет книга Джорджа Орвелла "Колхоз животных";
- 1946 год – Норма Бейкер подписывает контракт с киностудией XX Century Fox, ее начинают называть Мэрилин Монро;
- 1968 год — в США выходит сингл The Beatles "Hey Jude" — первый продукт созданный группой фирмы грамзаписи "Apple Records";
- 1970 год — происходит последнее выступление американского рок-музыканта Джими Хендрикса;
- 1972 год – в Мюнхене открываются XX Олимпийские игры;
- 1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.