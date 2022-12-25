26 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 декабря, в православном календаре день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Пострадали эти мужчины от рук императоров Диоклетиана и Максимилиана, известных своими гонениями за христианами. Произошло это примерно в те времена, когда жители Каппадокии и Армении уверовали в Иисуса Христа. Тогда правителям донесли, что люди вообще могут отделиться от Римской империи.

Святые пытались разоблачить палачей в жестокости, твердо исповедовали христианство. За это их подвергли мучениям. До наших дней их святые мощи находятся в Риме. В их честь наши предки праздновали народный праздник Евстрата и говорили: "Евстрат — солнышку советов".

Церковный праздник 26 декабря – день памяти преподобного Никодима

Родился Никодим в Сербии около 1320 года. Его воспитали благочестивые христиане. Еще в молодые годы пошел он на гору Афон и там принял монашеский постриг. Совершал Никодим немало монашеских подвигов, боролся с демонами, читал Священное Писание. А позже даже стал игуменом в монастыре.

Многие считали Никодима своим наставником и учителем. Монахи и миряне стремились получить от него благословение и назидательное слово. Основал преподобный и несколько монастырей, но ему всегда хотелось уединение. Поэтому отправился он к реке Тисмане, где впоследствии вырос Тисманский монастырь.

Много молился Никодим и всегда старался соблюдать суровый пост. Также Господь наделил его даром исцеления, в том числе и от бесов. Поэтому люди часто приходили к нему за помощью. Умер преподобный в глубокой старости, а после смерти был причислен к лику святых.

Приметы 26 декабря

Народные приметы 26 декабря / Фото: Pexels

садятся на снег сороки в теплую погоду;

вблизи домов воют волки — ждите морозов;

домашние животные пытаются пить много воды – будет метель;

погода 26 декабря показывает, каким будет январь.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает в этот день ругаться, ссориться и злословить. В противном случае можете получить проблемы с горлом. Не стоит отдавать свою одежду даже на благотворительность, потому что удача от вас уйдет. 26 декабря считается неудачным днем для проведения процедур, связанных с ногами.

Что можно делать завтра

26 декабря следует помолиться за благополучие, здоровье и исцеление от болезней. Можете уже начинать составлять планы и цели в год грядущий.

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