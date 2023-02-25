26 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Мартыниана Кесарийского. Он начал рано вести затворную жизнь. Пошел на время жить в пустыню, где много молился Господу. За это получил от него дар исцеления.

Когда вернулся из пустыни, то в городе его встретила развратная девка, предложившая Мартыниану свое тело. Однако преподобный остался непоколебимым в своей вере и не повел себя на грех. Тогда девушка покаялась и попросила помочь ей найти Бога. Направил ее святой в храм.

Мартыниана часто называют защитником семейной верности и покровителем тех, кто решил жить без греха.

Приметы 26 февраля

Народные приметы 26 февраля / Фото: Pexels

Ненастная погода означает, что весна будет дождливой.

Мороз и сухая погода на жаркое лето.

Нет снега — весна была засушливая и теплая.

На земле все еще лежит снег – к холодной весне.

Что завтра нельзя делать

Нельзя оскорблять близких и друзей, потому что преподобный Мартыниан не терпит неверности. Церковь не позволяет злословить, ругаться, лениться. А вот женщины в этот день старались не вышивать, не прясть и не шить.

Что можно делать завтра

Наши предки 26 февраля приглашали в гости старых друзей, чтобы вспомнить хорошие времена. А еще просили у звезд помощи, ведь верили, что они души родственников, которые уже умерли.

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