26-летний житель Николаевщины погиб от мин, которые принес домой: его товарища спасают врачи (фото)

Сегодня, 15 декабря, в одном из сел Снигиревского района Николаевской области двое мужчин подорвались на минах. Один из них погиб, а другого госпитализировали.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Мужчина нашел две противопехотные мины, которые оставили после себя военные России. 26-летний местный житель находку принес домой и начал показывать ее своему знакомому — снаряды сдетонировали, мужчина от полученных травм скончался на месте", — сообщил он.

Находившийся рядом 33-летний товарищ получил многочисленные травмы, сейчас за его жизнь борются врачи.

"Уважаемые жители освобожденных территорий! Еще раз напоминаю, соблюдайте правила личной безопасности. Не трогайте опасные находки и не подходите к ним, ведь в любой момент они могут сдетонировать. Сразу вызывайте специалистов по номеру 102 или 101. Не подвергайте себя и близких на опасности. Работа по разминированию освобожденных территорий продолжается", — сообщил начальник полиции области.

Минная опасность в Украине

В оккупированном Мариуполе двое подростков взорвались на снаряде.

В четверг, 1 декабря, в Харьковской области автомобиль с двумя мужчинами подорвался на мине. Пострадавшие в результате взрыва погибли.

Похожий случай произошел в Херсонской области. Там также двое мужчин в авто подорвались на мине: один из них погиб.

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