26-летняя девушка получила тяжелые ожоги от удара током из железнодорожной цистерны

Почему молодая женщина залезла на вагон — остается неизвестно.

Во Львове врачи спасают 26-летнюю девушку, которая на железнодорожной станции вылезла на цистерну и получила удар током.

Об этом отмечают журналисты ТСН.

Из нее женщину пришлось снимать спасателям, которые положили ее на носилки и с помощью двух лестниц спустили на землю.

У женщины обожжено 70 процентов тела, есть угроза для жизни, потому что ожоги глубокие, говорят врачи. «Состояние тяжелое, находится в отделении интенсивной терапии. Проводится лечение, противошоковая терапия, была выполнена операция. Прогноз весьма сомнителен», — говорят врачи.

Известно, что потерпевшая родом из Волынской области. Она в сознании, врачам рассказала, что шла с работы, а дальше ничего не помнит. Итак, что делала на цистерне — пока остается загадкой.

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