26-летняя женщина на Закарпатье родила седьмого ребенка в скорой: фото

С роженицей и ее новорожденным мальчиком все хорошо.

26-летняя жительница из с. Турья Пасека Закарпатской области родила седьмого ребенка в карете скорой помощи. Роды прошли сегодня утром, 31 января.

Об этом сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи. Его работники рассказали, что в 07:40 получили вызов о родах 26-летней женщины. На место сразу же выехала бригада скорой помощи №404.

Во время осмотра роженицы, фельдшер Яна Гладкова выяснила, что воды у женщины уже отошли, и дорогой к роддому она начала рожать.

"Это мои первые роды "на колесах", очень волновалась. В 8:25, перед въездом в Перечин, родился мальчик. Мы обработали пупочную рану малыша, оказали помощь маме и госпитализировали их в родильное отделение Перечинской больницы. Мама и малыш — здоровы и чувствуют себя хорошо", – рассказала фельдшерка.

фото/Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи

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