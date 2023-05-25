26 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 мая, в православном календаре день памяти мученицы Гликерии. Была родом она из Фракии и родилась в семье богатой и знатной. Когда умерли родители девушки, отреклась она от всего мирского и приняла мученический венец от Христа.

В то время, а было это во II веке, в городе, где жила Гликерия, происходило гонение на христиан. Пришла она к императору и попросила права первой отдать идолам пожертвования как дочь знатных родителей. Она получила разрешение, сняла с головы покрывало, показала крест на груди и начала молиться Господу о размозжении идолов.

Раздался вдруг страшный гром и все идолы посыпались. Тогда Гликерию схватили и подвергли страшным мучениям. Однако девушка осталась невредимой. А люди, которые это видели, уверовали во Христа. Умерла Гликерия, попросив об этом Бога, а ее мощи целебны.

Церковный праздник 26 мая – день памяти мученика Александра

Жил он во времена, когда императором был Максимиан, был воином в его войске. Исповедовал Александр христианство, поэтому когда правитель устроил праздник в честь языческих богов, не пошел на празднование. Император уговаривал своего храбрейшего воина отречься от христианства, но тот отказался. За это поплатился жизнью.

Приметы 26 мая

Народные приметы 26 мая / Фото: Pexels

До рассвета слышно пение птиц – будет дождь.

Нет комаров к этому времени, будет богат урожай овса.

Комаров мало, до конца мая не будет дождей.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья говорят, что в этот день нельзя никому занимать свои вещи, потому что это принесет несчастье в жизнь. Также запрещено много тратить деньги на разные покупки, можно остаться без финансов.

Что можно делать завтра

Этот день в народе называется "Комарница", так как начинают появляться комары. С 26 по 30 мая их пытались не убивать, потому что верили, что еще больше будет. Уже начинали сеять гречку.

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