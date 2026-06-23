26 небоевых смертей в "Скелі": что рассказали родственники погибших и командование - расследование СМИ (фото)

Фото иллюстративное / © ТСН

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С конца 2025 года до весны 2026 среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» произошло по меньшей мере 26 смертей, не связанных непосредственно с боевыми действиями.

Об этом говорится в расследовании издания «Бабель».

По информации журналистов, среди основных причин смерти называют пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни, развившиеся вскоре после мобилизации.

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В то же время родственники части погибших и отдельные свидетели заявляют о возможных случаях ненадлежащего медицинского обеспечения и применения насилия в отношении новобранцев. В самом полку такие обвинения в основном отвергают.

Жалобы на медицинскую помощь в полку “Скеля”

Одним из случаев, описанных в расследовании, стала смерть 34-летнего Виталия Салтана из Кропивницкого. Его мобилизовали в конце января, а менее чем через месяц он скончался в больнице от пневмонии.

По информации журналистов, мужчину госпитализировали с критически низким уровнем сатурации. Родственники убеждены, что медицинская помощь была оказана с опозданием, поскольку он долгое время жаловался на высокую температуру и ухудшение самочувствия.

В полку заявляют, что проверка с участием представителей Сухопутных войск не выявила нарушений в оказании медицинской помощи. В то же время, представитель Офиса военного омбудсмана Руслан Цыганков сообщил, что во время проверки были зафиксированы проблемы с медицинским обеспечением подразделения.

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Дмитрий Коваль до Скелі / © Бабель

Родственники погибших говорят о возможном насилии в полку “Скеля”

Отдельные семьи погибших военнослужащих заявляют о подозрительных обстоятельствах смерти своих близких.

В частности, супруга 50-летнего Дмитрия Коваля, скончавшегося в марте 2026 года, рассказала журналистам, что увидела на теле мужа многочисленные кровоподтеки и повреждения. По ее словам, после трагедии с ней связались люди, которые проходили подготовку вместе с Ковалем, и сообщили о возможных случаях избиения.

В «Скале» отмечают, что не имеют подтверждений таких утверждений и не считают показания лиц, самовольно покинувших службу, достаточным основанием для выводов.

Владимир Цуканов вместе с сестрой Аленой / © Бабель

Следствие расследует частные случаи в полку “Скеля”

Наиболее резонансным стало дело 32-летнего Владимира Цуканова из Николаева. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у него множественные переломы ребер и травму грудной клетки.

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По данным следствия, мужчина мог потерпеть избиение во время пребывания в «Скеле». По делу фигурирует младший сержант полка Анатолий Кучер. Как отмечает «Бабель», в суде военнослужащий признал вину, однако впоследствии из-за адвоката озвучил другую версию событий, заявив, что только останавливал новобранца после конфликтной ситуации.

В подразделении сначала заявляли, что не располагают информацией о таком военном, однако позже подтвердили, что он действительно проходил службу в «Скеле».

Еще один случай касается 38-летнего Виталия Карата. После его смерти эксперты также обнаружили переломы ребер и травму грудной клетки. Командование полка утверждает, что мужчина получил травмы при попытке самовольно покинуть часть и падение дерева.

Что говорят в полку "Скаля”

Командир «Скелі» Андрей Сурай признает, что единичные случаи насилия в подразделении случаются, однако отрицает, что это системная практика.

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По его словам, командование реагирует на все сигналы о возможных нарушениях и сотрудничает с правоохранительными органами. В подразделении также отмечают, что на сегодняшний день полк выполняет боевые задания сразу на девяти направлениях фронта.

Спикер «Скелі» Алексей Братущак заявил, что позиция командования заключается в установлении всех обстоятельств инцидентов и наказании виновных в случае подтверждения нарушений.

Что известно о статистике

По данным «Бабеля», в конце 2025 года, после расширения подразделения из батальона в полк, количество жалоб начало расти.

В Офисе военного омбудсмана отмечают, что количество небоевых смертей в «Скеле» выше, чем во многих других воинских частях, хотя о кардинальной разнице речь не идет. Больше всего вопросов у проверяющих вызывает именно система медицинского обеспечения.

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Также, по данным офиса, на полк приходится 5,1% от более 9 тыс. обращений военнослужащих, поступивших в военный омбудсман. При этом там подчеркивают, что реальное количество жалоб может быть больше, поскольку не все военные имеют возможность сообщать о проблемах.

Напомним, ранее речь шла о заявлении представителя полка «Скела» Андрея Сурая после смерти мобилизованного Виталия Карата. Сурай сообщил, что Виталий Карат пытался скрыться со службы и упал с дерева во время уговоров спуститься, однако обратил внимание на странное расхождение в количестве сломанных ребер в первичном обзоре и финальном выводе о причине смерти.

Также в Сети возник скандал из-за смерти военных «Скелі» от пневмонии.

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