26 ноября 2022 года в Украине и мире чтят память жертв Голодоморов

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине и мире чтят память жертв Голодоморов. 2022 это будет 26 ноября.

Украинским институтом национальной памяти были обнародованы информационные материалы относительно нынешних мероприятий, ведь 26 ноября 2022 года будет 90-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов. Информационная кампания в этом году будет проходить под лозунгом "Пам'ятаємо. Єднаємось. Переможемо".

В этом году честь памяти жертв сталинского режима будет происходить во время полномасштабной войны России против Украины. Вновь против украинцев россияне применяют геноцидные практики. Ведь Россия в этой войне преследует ту же цель, что и во время Голодоморов — уничтожить украинскую идентичность и нацию. Трагические события сегодняшнего дня наглядно показывают нам всем, очень важна живая память всех жертв.

Поэтому украинцев призывают присоединиться к акции "Запали свічку". Где бы вы ни были — дома, в любом регионе Украины или за границей, вечером 26 ноября нужно зажечь огонек в окне, как проявление скорби о погибших и вере в победу украинцев в ближайшее время.

Также в 16:00 по Киевскому времени пройдет Общенациональная минута молчания.

Приобщиться к памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов предлагают также в Музее Голодомора.

Голодомор 1932-1933 годов: что известно

Пам'ятаємо. Єднаємось. Переможемо

Число жертв Голодомора 1932–1933 годов по разным оценкам колеблется от 3 до 7 миллионов человек. Некоторые исследователи называют и большие цифры. В решении Киевского апелляционного суда по виновникам Голодомора от 2010 года указано 3,9 миллионов. А все потому, что в Советском Союзе пытались во что бы то ни стало скрыть правду о геноциде украинского народа. Через три десятилетия режим прибег к новым геноцидным практикам против украинского народа.

Официально Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа Верховной Радой Украины в 2006 году. Вместе с тем 16 стран мира признали этот период истреблением украинской нации. Среди них Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан как отдельное государство. Еще восемь осудили его как акт истребления человечества.

Голодомор 1932-1933 годов проходил по всей территории советской Украины, а также на Кубани и Поволжье, где проживали украинцы в то время. Массовый голод был в Казахстане, на Южном Урале и в Западной Сибири. Больше украинцев, согласно демографическим данным, погибли на территории современных Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Одесской областей.

В то время земли Волыни, Галиции и Западного Подолья входили в состав Польши, Буковины в состав Румынии, а Закарпатье — Чехословакии. Поэтому голода здесь в 1932–1933 годах вообще не было.

В 1932 году для Украины установили нереальный для выполнения план заготовки хлеба (356 млн пудов). Речь шла тогда о полной конфискации всех запасов пшеницы и другого зерна. Также конфисковали продовольствие, имущество, одежду. Забирали их за невыполнение приказа штрафом.

Голодомор 1932-1933 годов / Фото: commons.wikimedia.org

Историк Станислав Кульчинский считает, что в Украине в 1932 году было около 25 тысяч колхозов. И всем им были выдвинуты нереальные планы заготовки. Несмотря на это, 1500 из них эти планы смогли выполнить. Они под карательные санкции не попали. Поэтому на их территориях не было такого смертельного голода.

Должников заносили в так называемые "черные доски". В те годы это означало смертный приговор. Ведь таким населенным пунктам не отвозили товары, их жителям запрещали покидать пределы поселка, а все имущество конфисковали.

В августе 1932 года появился так называемый "Закон о 5 колосьях". Под предлогом того, что раскулаченные крестьяне (те, у которых забрали все вещи и еду за штрафы) разворовывают грузовые поезда, кооперативное и колхозное имущество. За такие нарушения закона, который предложил создать сам Сталин, предполагался расстрел, а при смягчающих обстоятельствах могли заключить в тюрьму на 10 лет. Права амнистии не существовало.

В народе документ сразу прозвали "Закон о 5 колосьях", поскольку виноват был каждый, кто взял в руки хотя бы несколько колосьев пшеницы рядом с колхозным полем. Действовал он до 1947 года, но его наибольшую применяли именно в 1932-1933.