26 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

26 октября 2022 – среда. 245-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 66 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 октября – День интерсекс-людей (Intersex Awareness Day). Праздник был создан в 2003 году, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам нарушения прав интерсекс-людей. Дату выбрали не случайно. В этот день 1996 года в Бостоне (США) прошла публичная демонстрация интерсекс-людей. Интерсексуальность – группы состояний, когда раздельнополый организм имеет половые признаки, которые трудно определить как женские или мужские.

Также 26 октября – Праздник приятных неожиданностей (Pleasant Surprise Day). Это неофициальное событие, но оно довольно популярно в разных странах мира. Доподлинно неизвестно, история возникновения праздника. Считается, что его предложили создать в онлайн пространстве, однако автор пожелал остаться неизвестным.

А еще 26 октября – День тыквы (Pumpkin Day). Больше всего этот праздник популярен в США, но ежегодно распространяется по миру. Тыкву можно назвать одним из символов американской нации. Главная цель этого дня – распространять информацию о целебных свойствах этого продукта и его ценности для организма.

Какой сегодня, 26 октября, церковный праздник

26 октября – день памяти преподобного Вениамина / Фото: commons.wikimedia.org

26 октября в церковном календаре – день памяти преподобного Вениамина. Он был православным святым. До пострига был богатым купцом, однако, как только услышал слова Евангелия о том, что богатому трудно войти в Царство Небесное, раздал нуждающимся все свое имущество и принял в Печерском монастыре постриг.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 октября

Каковы сегодня именины: Трофим, Вениамин, Никита, Иннокентий, Карп.

Талисманом человека, рожденного 26 октября является александрит. Камень достаточно редко встречается в природе, что влияет на его стоимость. Издавна верили, что александрит – камень сильных и уверенных в себе людей.

В этот день родились:

1885 год – украинский общественный и политический деятель Андрей Никовский;

1947 год – украинский кинорежиссер и сценарист Вячеслав Криштофович;

1947 год – украинская актриса Ольга Матешко;

1950 год – украинский журналист, драматург, писатель Владимир Лис;

1992 год – украинский поэт Александр Пушко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит говорить на улице с незнакомыми людьми.

Молодым девушкам запрещено выходить за водой в одиночку.

Не надевайте черную одежду.

Народные приметы и традиции на 26 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: с самого утра поют петухи – будет потепление;

на восходе солнца облака – ждите смены погоды;

облака имеют красный цвет – скоро пойдет дождь;

облака плывут с южной стороны – ухудшится погода.

В народе 26 октября называли Карпа. В этот день наши предки шли в баню, чтобы прогнать злых банных духов. А еще – молились за исцеление от эпилепсии.

Погода на сегодня, 26 октября

Сегодня, 26 октября, в Киеве пасмурная погода, ночью сильный дождь, но он завершится еще до рассвета, днем дождь начнется снова и остановится ближе к вечеру. Во Львове пасмурно, днем пойдет мелкий дождь, который завершится к вечеру. В Харькове облачно, ожидается дождь. В Одессе пасмурно, ночью сильный дождь, который пройдет до утра.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +10 ночью. Во Львове +16 днем и +10 ночью. В Харькове +12 днем и +9 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.

Памятные даты 26 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 октября: