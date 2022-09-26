26 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

26 сентября 2022 – понедельник. 215-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 96 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 сентября — Европейский день языков. Это массовое мероприятие направлено на расширение межкультурного понимания и овладения иностранными языками. Празднуют его в 45 странах мира. Праздник был провозглашен при поддержке официальных органов Европейского Союза в декабре 2001 года.

Также 26 сентября — Всемирный день контрацепции. Праздник был организован в 2007 году по инициативе международных организаций и учреждений, занимающихся репродуктивным здоровьем женщин и мужчин. Главная его цель – расширить информационную осведомленность населения о различных видах контрацепции.

А еще 26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Был создан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 5 декабря 2013 года. Главная его цель – привлечь внимание к проблемам, связанным с оружием массового уничтожения, а еще – обеспечить безопасность на планете.

26 сентября — Всемирный день здоровья окружающей среды. Начали в Индонезии в 2011 году. Во время первого празднования студенты исполнили гимн праздника. Любопытно, что они сами написали слова и музыку к нему. Через год это событие стало популярным во многих странах мира. Люди в этот день выходят на уборку скверов и парков.

Также 26 сентября – День рождения граммофона. 1877 Томас Эдисон изобрел прибор, который был способен записывать на пластинку звук — фотограф. А 26 сентября этого года другой ученый, Эмиль Берлинер, запатентовал граммофон, который помогал воспроизвести чистый звук и имел довольно простой механизм.

Какой сегодня, 26 сентября, церковный праздник

26 сентября – день памяти священномученика Корнилия / Фото: commons.wikimedia.org

26 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Корнилия. Родился он в I веке в Италии Фракийской (ныне – Румыния). Был язычником, но отличался добрыми делами и благочестием. Впоследствии Корнилий стал сотником римского войска и поселился в Кесарии Палестинской. Однажды он молился в своем доме, когда к нему явился ангел и сказал: "Молитвы твои и твоя милостыня пред Богом вспомнились. Теперь же пошли к Иоппии людей, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у одного кожевника Симона"., что дом имеет при море. Он скажет тебе, что ты должен делать». Корнилий исполнил повеление ангела и впоследствии к нему прибыл апостол Петр, рассказал о Христе и окрестил. Ушел он тогда в город Скепси, где особенно ценилось идолопоклонство. Там святого Корнилия связали, бросили в тюрьму. Ночью жена и сын местного князя находятся под обломками языческого храма и восхваляют Господа. Уверовал тогда правитель во Христа, пошел в Корнилий и попросил их освободить.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 сентября

Каковы сегодня именины: Лукьян, Валериан, Корнелий, Илья, Петр, Леонтий, Юлиан.

Талисманом человека, рожденного 26 сентября является авантюрин. В Древнем Китае и Египте этот камень использовала знать для декорирования домов. А украшения с авантюрином имели право носить только императоры. Считается, что авантюрин – это амулет для влюбленной пары.

В этот день родились:

1832 год – украинский композитор Петр Сокальский;

1885 год – украинский писатель Анищенко Калистрат Романович;

1890 год — украинский военный и политический деятель Иван Полтавец-Остряница;

1893 год — украинский поэт-байкар Никита Годованец;

1919 год – актер львовского театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Александр Гринько;

1921 год – украинский библиограф и литературовед Федор Сарана;

1936 год – украинский правозащитник и диссидент Евгений Пронюк;

1940 год – украинский востоковед-индолог, писатель, переводчик Степан Наливайко;

1954 год – украинский поэт, переводчик, критик, искусствовед Александр Буценко;

1965 год – украинский государственный и политический деятель, предприниматель, пятый Президент Украины Петр Порошенко;

1989 год — украинская борчина Юлия Остапчук.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя гадать перед зеркалом, потому что случится что-то плохое.

Не стоит в этот день свататься и жениться, потому что брак будет несчастлив.

Лучше не убирать дома.

Народные приметы и традиции на 26 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если идет дождь, значит урожай будет хорошим;

все грачи уже полетели на зимовку, ждите снег;

куры начинают линять – будет теплая зима.

В народе 26 сентября называли Корнилов день, Корнилий. В этот день крестьяне уже убирали из огородов последние овощи – картошку, свеклу, хрен, морковь. А еще верили, что человек, рожденный 26 сентября, будет долгожителем.

Погода на сегодня, 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурная погода, но осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +8 ночью. Во Львове +18 днем и +9 ночью. В Харькове +18 днем и +8 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.

Памятные даты 26 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 сентября: