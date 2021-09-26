26 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

26 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если в этот день шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой.

Какой сегодня день

В воскресенье, 26 сентября, в мире отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, в Евросоюзе — Европейский день языков и Всемирный день контрацепции.

Credits

В Йемене в этот день отмечают день революции Северного Йемена, в Эквадоре — День национального флага, в украинском городе Хмельницкий 26 сентября празднуют День города.

Памятные даты 26 сентября

1580 — английский пират Фрэнсис Дрейк завершил второе место в мире кругосветное плавание.

1687 — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушен Парфенон.

1815 — герцог Ришелье назначен премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция.

1951 — Бундестаг проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям.

1960 — Кеннеди и Никсон провели между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты.

1995 — Украина принята в Совет Европы.

Церковный праздник сегодня 26 сентября

26 сентября православная церковь чтит память святого Корнилия, который жил в Риме в 1 веке.

Согласно Новому завету, Корнилий был тем из язычников, которые почитали Бога Израиля, но не вступали в иудейскую общину. Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме. Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено разбивать зеркало

Нельзя устраивать вечеринки

Лучше отложить уборку в доме

Приметы на 26 сентября

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с грядок корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Считалось, что с этого времени "корень в земле не растет, а мерзнет". Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Pexels

Корнилье считался также последним теплым днем ​​осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. "Дождь к земле приходится — землю целить начинает", — говорили крестьяне.

Съешь в этот день редьку — болеть будешь редко

Поставить на стол репу — к миру в семье

Во огороде чистой, пузатой, золотой репы — к богатству в доме

Именины 26 сентября

День ангела (именины) сегодня, 26 сентября, отмечают: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку