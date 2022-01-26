26 января 2022 года – все об этом дне: традиции, именины, день ангела, что запрещено делать

Сегодня, 26 января 2022, среда. Празднуем Яремин день, Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования, День Австралии.
Какие праздники 26 января в Украине и мире
- День работников контрольно-ревизионной службы Украины
- Международный день таможенника
- Всемирный день экологического образования
- День Австралии
- День "давай поговорим" в Канаде
- День штата Мичиган, США
Церковные праздники сегодня, 26 января
26 января православная церковь чтит память Ермила и Стратоника Сингидонских. Это два друга из Сингидунума, погибших за веру во Христа во время правления жестокого императора Лициния.
Какие события произошли 26 января
26 января в мире случились следующие важные события:
- 1788 – на британских кораблях в Австралию прибывает 730 заключенных, именно они основывают Сидней.
- 1886 год – немецким конструктором Карлом Бенцом получен патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
- 1931 год – Магатма Ганди освобождают из тюрьмы.
- 1956 год – в Италии начинаются VII зимние Олимпийские игры.
Кто родился 26 января
Сегодня, 26 января, родились:
- 1763 – французский военный, был маршалом Франции и королем Швеции и Норвегии Карл XIV Юхан.
- 1777 год – украинский историк, переводчик и этнограф Василий Ломиковский.
- 1921 год – японский бизнесмен, основавший компанию "Sony" Акио Морита.
- 1925 год – американский киноактер Пол Ньюман.
У кого сегодня именины
Мужские имена на 26 января:
Елизар, Афанасий, Петр, Максим и Яков
Женские имена на 26 января:
Свой день ангела 26 января празднуют только мужчины
Народные приметы на 26 января
26 января в народе называли "Яремин день". В этот день наблюдали за поведением собак и кошек, чтобы спрогнозировать, какая будет погода.
- 26 января кошка спит, пряча мордочку, будет мороз.
- Если кот лижет лапку, ждите солнечную погоду.
- 26 января кошка качается по полу, значит скоро придет потепление.
- Собака спит калачиком, будет холодно.
Также 26 января пытались простить всех своих обидчиков.
Что запрещено делать
- Запрещалось 26 января спать рядом с кошкой, ведь тогда можно лишиться рассудка.
- Не ругали и не били собак и кошек, чтобы не навлечь на себя беды.