Какой сегодня день, 26 января / Pexels

26 января 2022 года – все об этом дне: традиции, именины, день ангела, что запрещено делать

26 января 2022 года – все об этом дне: традиции, именины, день ангела, что запрещено делать

Сегодня, 26 января 2022, среда. Празднуем Яремин день, Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования, День Австралии.

Какие праздники 26 января в Украине и мире

26 января День Австралии / pixabay.com

День работников контрольно-ревизионной службы Украины

Международный день таможенника

Всемирный день экологического образования

День Австралии

День "давай поговорим" в Канаде

День штата Мичиган, США

Церковные праздники сегодня, 26 января

26 января православная церковь чтит память Ермила и Стратоника Сингидонских

26 января православная церковь чтит память Ермила и Стратоника Сингидонских. Это два друга из Сингидунума, погибших за веру во Христа во время правления жестокого императора Лициния.

Какие события произошли 26 января

26 января 1931 года Магатма Ганди освобождают из тюрьмы / commons.wikimedia.org

26 января в мире случились следующие важные события:

1788 – на британских кораблях в Австралию прибывает 730 заключенных, именно они основывают Сидней.

1886 год – немецким конструктором Карлом Бенцом получен патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1931 год – Магатма Ганди освобождают из тюрьмы.

1956 год – в Италии начинаются VII зимние Олимпийские игры.

Кто родился 26 января

26 января 1925 года родился американский киноактер Пол Ньюман / commons.wikimedia.org

Сегодня, 26 января, родились:

1763 – французский военный, был маршалом Франции и королем Швеции и Норвегии Карл XIV Юхан.

1777 год – украинский историк, переводчик и этнограф Василий Ломиковский.

1921 год – японский бизнесмен, основавший компанию "Sony" Акио Морита.

1925 год – американский киноактер Пол Ньюман.

У кого сегодня именины

26 января именины празднуют Елизар, Афанасий, Петр, Максим и Яков / pixabay.com

Мужские имена на 26 января:

Елизар, Афанасий, Петр, Максим и Яков

Женские имена на 26 января:

Свой день ангела 26 января празднуют только мужчины

Народные приметы на 26 января

26 января кот лижет лапку, ждите солнечную погоду / pixabay.com

26 января в народе называли "Яремин день". В этот день наблюдали за поведением собак и кошек, чтобы спрогнозировать, какая будет погода.

26 января кошка спит, пряча мордочку, будет мороз.

Если кот лижет лапку, ждите солнечную погоду.

26 января кошка качается по полу, значит скоро придет потепление.

Собака спит калачиком, будет холодно.

Также 26 января пытались простить всех своих обидчиков.

Что запрещено делать