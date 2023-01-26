26 января — какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 26 января, в православном календаре день памяти святых Ермила и Стратоника. Жили они в начале IV века во время правления императора Лицинии, который был известен своими гонениями за христианами. Он провозгласил, что будет выдавать награду каждому, кто укажет ему христианина. Так был схвачен Иермил, который был диаконом. Лициний поначалу предложил ему служить языческим богам. Но тот отказался.

Поместили тогда Ермила в темницу на 3 дня. Затем отпустили, чтобы снова озвучить свое предложение. Ермил снова не согласился. Тогда его жестокого пытали. Стратоник работал в этой темнице, был другом Ермила и тайным христианином. Видя мучения диакона, он горько заплакал, чем выдал себя. Император узнал, что они друзья, и приказал утопить обоих в реке.

В честь святого Ермила 26 января празднуют народный праздник — Ермилин день.

Приметы 26 января

Народные приметы 26 января / Фото: Pexels

слышен треск деревьев в лесу — будут затяжные морозы;

кошка потягивается и спит животом доверху – ждите потепления;

собака свернулась калачиком – к похолоданию;

круг вокруг луны означает, что скоро начнется метель.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено оскорблять домашних животных, в противном случае это может плохо закончиться. Если будет возможность, нужно накормить бездомную кошку. Не болтайте лишнего и не ссорьтесь. Также не стоит умываться до 13 часов.

Что можно делать сегодня

Среди наших предков было поверье, если в этот день посадить больного на то место, где спит кошка, то можно его исцелить. Однако засыпать с домашним животным нельзя – это может привести к болезням.

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