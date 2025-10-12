260 миллионов на ветер: в Чугуеве РФ повторно разрушила уже восстановленный лицей

В Чугуевые российские обстрелы вторично разрушили только что отстроенный лицей / © Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области военная администрация потратила около 260 миллионов гривен на восстановление лицея в Чугуеве, который был разрушен в 2022 году. Однако в ночь на 12 октября 2025 года лицей снова был разрушен в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила блоггер Анна Минюкова на своей странице в Facebook.

«Это показатель реальной государственной политики. Таких школ, которые сегодня восстанавливают в регионах прифронтовых, где детей фактически не осталось, — десятки. Политические приоритеты — это не то, что заявляют. Это то, на что выделяют денежные средства. В то время как на укрытие для энергетических объектов финансирование не выделялось, власти строили символы несокрушимости и устойчивости там, где это было неуместно», — утверждает Минюкова.

Украинский журналист Денис Казанский добавил, что до конца войны никакое восстановление в прифронтовых громадах не имеет смысла, потому что все объекты разрушают по второму кругу.

Как уточняет Харьковский антикоррупционный центр, общая стоимость восстановления лицея №2 в Чугуеве составляет более 260 млн грн.

Напомним, также россияне разрушили восстановленный лицей в Старом Салтове, всего в 18 км от границы с РФ, стоимость восстановления которой стоила 200 млн грн.