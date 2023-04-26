27 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 27 апреля, в православном календаре день памяти папы Римского Мартина Исповедника. Несмотря на все мучения и страдания, он отстаивал христианскую веру. Родился он в Италии в семье священника и рано покинул родительский дом. В Риме рукоположился на диакона. Когда умер папа Теодор I, то на его престол взошел именно Мартын Исповедник.

В то время распространялась ересь монофелитов. Они признавали, что Иисус Христос обладал божественной и человеческой природой, но отрицали его две Воли. Считали, что у Сына Божьего есть лишь Божественная воля. Мартин был против монофелитов, поэтому сразу после получения престола папы созвал синод епископов, где осудил монофелитские видения.

Случилось это без согласия императора-еретика, который сначала пытался склонить к монофелитству Мартына, а потом вообще приказал его убить. Однако наместник императора, пытавшийся это сделать, вдруг ослеп. Тогда больного папу отправили на остров, а в 654 году перевели в столичную тюрьму. Там приговорили Мартына к смертной казни, но позже заменили ее пожизненным заключением в Крыму. Там Исповедник и скончался.

Приметы 27 апреля

Народные приметы 27 апреля / Фото: Pexels

Дождь идет — хорошо уродит хлеб.

Прилетели ласточки – больше не будет заморозков

У березы много сока, то осень будет поздней.

Зацветало все – можно высаживать плодовые деревья в садике.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не резать скот и не охотиться на животных, особенно на лис. Строго запрещено было и убивать животных ради развлечения. Не стоит 27 апреля крестить ребенка, потому что будет много болеть. Не пейте алкогольные напитки.

Что можно делать завтра

Считалось, что именно на Мартына выходят из своих нор лисы, чтобы найти себе новый дом. В новые гнезда переселяются также журавли и вороны. Поэтому 27 апреля считался благоприятным днем для рыбалки. Если увидеть этот день птиц, вьющих гнездо — к счастью. А если в гнезде уже есть птенцы – в семье будет пополнение.

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