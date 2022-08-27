27 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

27 августа 2022 года – суббота. 185-й день войны России против Украины. 239-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 августа — День авиации Украины. В этот день принято приветствовать пилотов гражданских и военных авиатранспортов. Учредили праздник 16 августа 1993 года по приказу президента Леонида Кравчука. Интересный факт: стюардессы и пилоты обычно обувают в полет обуви на размер больше.

Также 27 августа – День дальнобойщика. Это неофициальный праздник, но вы можете поздравить друзей, знакомых или родственников, занимающихся этим нелегким трудом. Работодатели в этот день часто устраивают корпоративные мероприятия, на которых награждают лучших работников.

А еще 27 августа — Всемирный день прощения. Праздник был введен для того, чтобы как можно больше людей поняло, насколько важно прощать. Практически во всех религиях мира прощение является одним из главных постулатов. В христианстве умение прощать является важной чертой характера верующего. Церковь считает, что Бог – первоисточник прощения, который через страдания Иисуса Христа может получить грешник, если искренне раскается.

27 августа — Международная ночь летучих мышей. Летучие мыши — одни из самых необычных млекопитающих на планете. Благодаря особому телосложению они могут летать, а их крылья поддерживаются сильно развитыми и длинными передними конечностями. Необычный праздник был основан в 1997 году, а главной его целью является обращение внимания человечества на проблемы летучих мышей.

Также 27 августа — Международный день лотереи. Понятие "лотерея" пришло к нам из финского языка. Слово, от которого оно произошло, звучит "hlot" и означает "жребий". Лотерея существует уже очень давно. А обширное распространение в Европе она получила в конце XV века.

А еще 27 августа – День украинского сала. Сало считается национальным продуктом в Украине. Его можно найти практически в каждом доме. Этот продукт не только вкусен, но и очень полезен. В его составе содержатся витамины (А, Е, D, F) и селен. А одной из важнейших составляющих считается арахидоновая кислота – она стимулирует работу сердечной мышцы, мозга, улучшает работу почек.

27 августа — Международный день бокса. Праздник был создан, чтобы почтить тяжелый труд самих спортсменов и их тренеров. Также оно помогает популяризировать этот вид спорта среди населения.

Какой сегодня, 27 августа, церковный праздник

27 августа — перенесение мощей преподобного Теодосия Печерского / Фото: commons.wikimedia.org

27 августа в церковном календаре – перенесение мощей преподобного Теодосия Печерского. В 1091 году, через 18 лет после смерти преподобного, его нетленные мощи были перенесены в лаврскую церковь. Тогда игумен Иоанн и вся братия монастыря собрались вместе, чтобы открыть место захоронения Теодосия и перенести мощи в Успенский храм. Место, где был похоронен преподобный, нашел Нестор Летописец, а гроб с телом откапывали всю ночь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 августа

Каковы сегодня именины: Аркадий, Алексей, Александр, Василий, Евдокий, Владимир, Николай, Матвей, Федор, Ева.

Талисманом человека, рожденного 27 августа является сердолик. Полудрагоценный камень, который был известен человечеству еще в древности. Наши предки считали, что сердолик может оказывать влияние на судьбу людей. А в Средневековой Европе он использовался как мощный оберег.

В этот день родились:

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1856 год — писатель, один из выдающихся духовных руководителей Украины, ученый, общественно-политический деятель, публицист Иван Франко;

1902 год — украинский писатель Юрий Яновский;

1941 год – украинский актер театра и кино Богдан Ступка;

1983 год – украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ругаться с родными.

Не употребляйте алкоголь.

Не стоит лениться.

Народные приметы и традиции на 27 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: безветренно – будет сухим сентябрь;

журавли уже полетели в теплые края, зима придет рано;

северный ветер означает, что будет хороший урожай ржи;

после дождя сильный ветер – будет затишье.

В народе 27 августа называли Михей-тиховой. В этот день пытались наблюдать за ветрами. Чем они сильнее, тем холоднее будет в сентябре. Также 27 августа заканчивается Успенский пост. В честь этого уже начинали готовить блюда из мяса, которые можно было употреблять только на следующий день.

Погода на сегодня, 27 августа

Днем, 27 августа, в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове солнечно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +21 днем. Во Львове +27 днем и +14 ночью. В Харькове +30 днем и +21 днем. В Одессе +31 день и +20 ночью.

Памятные даты 27 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 августа: