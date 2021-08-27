27 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день более чем полтора века назад началась "нефтяная эра".
Какой сегодня день
В пятницу, 27 августа, в мире отмечают Всемирный день прощения и Всемирный день против искоренения видов. В Молдове в этот день празднуют День Независимости (1991), в Иране — День фармацевта.
Памятные даты 27 августа
- 1859 — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дала первую нефть. Это была первая нефтяная скважина, технология бурения которой нашла широкое распространение. Этот день считают началом "нефтяной эры".
- 1916 — Королевство Румыния объявило войну Австро-Венгрии.
- 1934 — принято постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева.
- 1955 — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.
- 1977 — на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.
Церковный праздник сегодня 27 августа
Православная церковь 27 августа чтит память пророка Михея, шестого из 12 малых пророков, который жил в Иудее в 8 веке до нашей эры. Михей считается автором пророческой книги, а также основателем тенденции упрощать суть иудаизма.
Свое пророческое служение пророк Михей начал около 778 м до Рождества Христова и проходил его почти 50 лет при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и благочестивому праведнику Езекии. Он был современником пророка Исаии.
Разоблачение и предсказания пророка Михея касались как царя, так и Израильского царства. Он предсказывал бедствия, которые угрожали Израильском царству во время его разрушения и Иудеи во время нашествия царя Сеннахерима Ассирийского. Ему же принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира. Мощи его были найдены в IV веке н.э. в Варафсатии.
Что нельзя делать в этот день
- 27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.
- Нельзя сегодня печь что-либо. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.
- До заката нельзя никому рассказывать о своих планах и снах.
- На Михея-Тиховея нельзя лениться.
Приметы на 27 августа
Этот день в старину было принято называть Михеем Тиховеем, поскольку обычно наблюдали за ветром: если он тихий и спокойный, то осень будет солнечной, а если быстрый и стремительный — следует ожидать непогоды.
Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг — это означало, что до середины октября ударит мороз. Если же журавли спокойные и не встают на крыло, зима придет позже обычного.
На Михея обычно чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В это время играют заранее сговоренными свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься понравившейся девушке.
- Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.
- Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.
- Сильный ветер после долгого затишья — к дождю.
- Утренняя заря ярко-красного цвета — к сильному ветру.
- Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
Именины 27 августа
День ангела (именины) сегодня, 27 августа, празднуют: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.
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