27 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день более чем полтора века назад началась "нефтяная эра".

Какой сегодня день

В пятницу, 27 августа, в мире отмечают Всемирный день прощения и Всемирный день против искоренения видов. В Молдове в этот день празднуют День Независимости (1991), в Иране — День фармацевта.

Памятные даты 27 августа

1859 — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дала первую нефть. Это была первая нефтяная скважина, технология бурения которой нашла широкое распространение. Этот день считают началом "нефтяной эры".

1916 — Королевство Румыния объявило войну Австро-Венгрии.

1934 — принято постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева.

1955 — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.

1977 — на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.

Церковный праздник сегодня 27 августа

Православная церковь 27 августа чтит память пророка Михея, шестого из 12 малых пророков, который жил в Иудее в 8 веке до нашей эры. Михей считается автором пророческой книги, а также основателем тенденции упрощать суть иудаизма.

Свое пророческое служение пророк Михей начал около 778 м до Рождества Христова и проходил его почти 50 лет при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и благочестивому праведнику Езекии. Он был современником пророка Исаии.



Разоблачение и предсказания пророка Михея касались как царя, так и Израильского царства. Он предсказывал бедствия, которые угрожали Израильском царству во время его разрушения и Иудеи во время нашествия царя Сеннахерима Ассирийского. Ему же принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира. Мощи его были найдены в IV веке н.э. в Варафсатии.

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Что нельзя делать в этот день

27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.

Нельзя сегодня печь что-либо. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.

До заката нельзя никому рассказывать о своих планах и снах.

На Михея-Тиховея нельзя лениться.

Приметы на 27 августа

Этот день в старину было принято называть Михеем Тиховеем, поскольку обычно наблюдали за ветром: если он тихий и спокойный, то осень будет солнечной, а если быстрый и стремительный — следует ожидать непогоды.

Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг — это означало, что до середины октября ударит мороз. Если же журавли спокойные и не встают на крыло, зима придет позже обычного.

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На Михея обычно чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В это время играют заранее сговоренными свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься понравившейся девушке.

Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.

Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.

Сильный ветер после долгого затишья — к дождю.

Утренняя заря ярко-красного цвета — к сильному ветру.

Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.

Именины 27 августа

День ангела (именины) сегодня, 27 августа, празднуют: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

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