27 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 27 декабря, в православном календаре – день памяти мучеников Фирса, Левкия, Каллиника. Первые жили в Кесарии. Тогда за христианами проводились гонения, в город прибыл Каллиник, начавший мучить всех верующих. В этом его разоблачил Левко, за что поплатился своей жизнью. Позже также узнал о действиях Каллиника Фирса. Он пришел к нему со строгим открытием, но Каллиник начал убеждать его отречься от веры во Христа. Фирс отказался. Его схватили, долго мучили, однако он оставался невредимым из-за своих молитв. Эти чудеса видел Каллиник и сразу уверовал в Господа. Он остриг свои волосы и крестился. Каллиника за измену сразу казнили, а Фирс помолился и умер своей смертью.

В народе в честь этих святых 27 декабря называют "Каллиник".

Церковный праздник 27 декабря – день памяти Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Ариан был правителем города Фиваиды. В то время император Диоклетиан проводил сильнейшие гонения за христианами. Прибыл он в Антиохию, где начал мучить верующих. Там клириком работал Аполлоний. Он договорился с придворным музыкантом Филимоном, что тот наденет языческую одежду и принесет идолам жертву вместо Аполлония. Филимон согласился, но Господь пришел к нему и язычник вдруг уверовал во Христа.

Ариан узнал все и вызвал к себе Аполлония и Филимона. Долго их мучил. Во время пыток тело Филимона хотели пронзить стрелой, однако она отпрянула и попала Ариану в глаза. Правитель стал умолять об исцелении, однако ему отказали. Мученики Филимон и Аполлоний скончались. Ариан долго страдал глазной болезнью, а затем вылечился, взяв землю из могилы верующих. Поверил он во Христа, принял крещение. Император Диоклетиан узнал это и приказал утопить Ариана и его воинов. Среди последних был Феотих, также веривший в Господа.

Приметы 27 декабря

Народные приметы 27 декабря / Фото: Pexels

если 27 декабря тепло, то лето будет жарким;

несколько раз меняется погода – ждите оттепели;

иней ночью покрыл деревья – будет снегопад;

погода 27 декабря указывает, какая будет в феврале.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает употреблять продукты животного происхождения и пить алкоголь, ведь продолжается Рождественский пост. Не стоит также пренебрегать гигиеническими процедурами. Наши предки старались хорошо помыться, ведь верили, что вода помогает очиститься от нечистых сил.

Что можно делать завтра, 27 декабря

В народе эта дата стала известной, потому что в древности верили, 27 декабря на землю выходит всякая нечисть (особенно оборотни, обращающиеся на других людей). Даже бывали случаи, что люди видели мертвецов, которые в темное время суток стучали в окно. Также существовало поверье, что хороших хозяев нечисть не затрагивает. Поэтому в этот день пытались активно приобрести дома и вокруг него.

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