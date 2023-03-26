27 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 27 марта, в православном календаре день памяти святого Бенедикта. Родился он в семье знатного римлянина в Нурсии, но в детстве был отправлен в Рим для обучения. 20-летний юноша не хотел оставаться в большом городе и ушел жить в одиночестве в небольшом поселении в горах недалеко от Субиако.
Со временем Бенедикт понял, что хочет прожить свою жизнь отшельником, потому поселился в пещере. Прожил он три года. За это время к нему стало приходить много людей на благословение. Когда скончался настоятель местного монастыря, Бенедикта попросили занять его место. Однако строгие правила монашества, введенные святым, не понравились гражданам, поэтому он снова поселился в пещере.
За это время у Бенедикта возникло много учащихся, которых он поделил на 12 групп и поставил во главе каждого настоятеля. В 530 году из-за зависти монахов поселился на горе Кассино, где впоследствии основал известный монастырь Монте-Кассино. Впоследствии он основал знаменитый орден бенедиктинцев и составил главный устав для западного монашества.
Умер в Монте-Кассино в 547 году.
Приметы 27 марта
- 27 марта мороз, холодно будет еще целую неделю.
- Туман означает, что лето будет ненастным.
- Корова начала хуже доиться, погода скоро испортится.
Что завтра нельзя делать
Большим грехом считается громко ругаться, особенно у могил на кладбищах и в храмах. Сейчас запрещается физически работать, хотя заниматься другими делами нельзя. Не стоит начинать новые дела, потому что не будете иметь у них успехов.
Что можно делать завтра
В народе 27 марта называют День Бенедикта. В этот день особенно чтят скот и домашних животных.
Читайте также: