27 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 марта, в православном календаре день памяти святого Бенедикта. Родился он в семье знатного римлянина в Нурсии, но в детстве был отправлен в Рим для обучения. 20-летний юноша не хотел оставаться в большом городе и ушел жить в одиночестве в небольшом поселении в горах недалеко от Субиако.

Со временем Бенедикт понял, что хочет прожить свою жизнь отшельником, потому поселился в пещере. Прожил он три года. За это время к нему стало приходить много людей на благословение. Когда скончался настоятель местного монастыря, Бенедикта попросили занять его место. Однако строгие правила монашества, введенные святым, не понравились гражданам, поэтому он снова поселился в пещере.

За это время у Бенедикта возникло много учащихся, которых он поделил на 12 групп и поставил во главе каждого настоятеля. В 530 году из-за зависти монахов поселился на горе Кассино, где впоследствии основал известный монастырь Монте-Кассино. Впоследствии он основал знаменитый орден бенедиктинцев и составил главный устав для западного монашества.

Умер в Монте-Кассино в 547 году.

Приметы 27 марта

Народные приметы 27 марта / Фото: Pexels

27 марта мороз, холодно будет еще целую неделю.

Туман означает, что лето будет ненастным.

Корова начала хуже доиться, погода скоро испортится.

Что завтра нельзя делать

Большим грехом считается громко ругаться, особенно у могил на кладбищах и в храмах. Сейчас запрещается физически работать, хотя заниматься другими делами нельзя. Не стоит начинать новые дела, потому что не будете иметь у них успехов.

Что можно делать завтра

В народе 27 марта называют День Бенедикта. В этот день особенно чтят скот и домашних животных.

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