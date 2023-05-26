27 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 мая, в православном календаре день памяти мученика Исидора. Был вино воином во времена императора Декия. Жил на острове Хиос. Во время одного из языческих праздников отказался приносить жертву идолам. За это его схватили, долго мучили, отрезали язык, а затем обезглавили.

Церковный праздник 27 мая – день памяти мученика Максима

Как и мученик Исидор, Максим жил во времена императора Декия. Он активно проповедовал христианство, обратил в эту веру многих людей. Пытался сражаться и с язычниками, в частности, разоблачал идолопоклонников в ереси. За это его схватили и насмерть избили камнями.

Приметы 27 мая

Народные приметы 27 мая / Фото: Pexels

Нет ласточок или их мало – ждите холодной погоды.

Закат красный и пасмурный — будет дождливая погода.

Хмурое и холодное утро до плохого урожая огурцов.

Что завтра нельзя делать

Торговцам запрещалось ругаться или спорить с клиентами, в противном случае не будет денег. По народным поверьям нельзя носить одну и ту же одежду весь день. Если так сделать, то можно навлечь на себя нищету.

Что можно делать завтра

В народе 27 мая считался днем, после которого начинали сеять огурцы или высаживать рассаду в открытую почву. А еще проводили особый обряд на богатство — искали прошлогодний лопух, собирали семена и бросали через правое плечо.

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