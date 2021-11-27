27 ноября: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В этот день не стоит ссориться и начинать новые дела.

Какой сегодня день

В субботу, 27 ноября, в Украине – День памяти жертв Голодомора.

День основания Национальной Академии Наук (НАНУ).

Международный день системного инженера.

Памятные даты 27 ноября

1095 – Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозглашает Первый крестовый поход.

1620 — Пилигримы высадились в Америке.

1895 — Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии.

1918 — состоялось первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем — А.Крымский.

1952 – в свой первый рейс отправился львовский троллейбус.

1971 — советская автоматическая станция Марс-2 совершила посадку на Марсе.

Церковный праздник сегодня 27 ноября

27 ноября чтят память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов – учеников Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп происходил из того же города, что апостолы Андрей и Петр, и был призван вместе с ними. Известно также, что он был женат, имел дочерей. Филипп проповедовал Евангелие, сопровождая свои речи чудесами. Однажды он воскресил умершего младенца, который принесла на руках горюющая мать. Свою жизнь Филипп окончил на кресте, казненный язычниками за миссионерскую деятельность.

После Филиппова дня начинается суровый Рождественский (Филипповский) пост.

27 ноября – день памяти святого апостола Филиппа / commons.wikimedia.org

Что нельзя делать в этот день

27 ноября нельзя свирепствовать, спорить и ссориться.

Не стоит начинать новые дела.

Приметы на 27 ноября

В этот день было принято выносить еду для домового за пределы дома. Это делалось для того, чтобы попросить домового сохранить скот в течение зимы – верили, что после этого он не будет болеть. Также в это время заканчивались свадьбы, начиналось прядение. Девушки же начинали гадать. Они оставляли кусок говядины от ужина и клали ее под подушку, приглашая сужденного "заговеться". Говорили, что после этого во сне придет жених.

Иней утром 27 ноября – в следующем году будет богатый урожай овса

Пошел дождь на Филиппа – по приметам, можно надеяться на богатый урожай пшеницы

Ворона каркает – скоро оттепель будет

Облачность или снегопад предвещают непогоду май

Если не сыграешь свадьбу до 27 ноября, то, согласно приметам, до следующего года семью не создашь

Александр Луценко, ТСН.ua

Именины 27 ноября

День ангела (именины) сегодня, 27 ноября, отмечают: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гаврило, Анна, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор.

Читайте также: