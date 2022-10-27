27 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

27 октября 2022 года – четверг. 246-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 65 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 октября – Всемирный день трудотерапии. Трудотерапия – лечение трудом, которое применяется как при физических, так и при психических недугах. Событие началось в 2010 году для распространения информации о важной профессии трудотерапевтов. Этими вопросами занимается Всемирная федерация WFOT, в которую входит 101 национальная профессиональная организация трудотерапии.

Также 27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия. Проводится праздник с 2005 года. Его главная цель – повысить осведомленность о значении и сохранении аудиовизуальных документов. Инициатором основания дня стала ООН.

Какой сегодня, 27 октября, церковный праздник

27 октября – день памяти преподобной Параскевы Сербской / Фото: commons.wikimedia.org

27 октября в церковном календаре – день памяти преподобной Параскевы Сербской. Эта святая жила в XI веке и вела тихую и благочестивую жизнь. Ее родители умерли, поэтому она сама путешествовала в Иерусалим, чтобы посетить святые места. Почти всю жизнь провела в пустыне, где посвятила себя Богу. Перед смертью вернулась в родную деревню и прожила при местной церкви еще два года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 октября

Какие сегодня именины: Сергей, Назарий.

Талисманом человека, рожденного 27 октября является родонит. Название происходит от греческого слова, которое переводится к "роза". Минерал имеет нежно-розовый цвет, хотя некоторые камешки могут быть даже темно-вишневыми. Издавна верили, что родонит помогает женщинам устроить свою личную жизнь.

В этот день родились:

1919 год – украинский историк, правовед Иван Лисяк-Рудницкий;

1970 год — украинская яхтсменка, трехкратный призер Олимпийских игр Руслана Таран.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено прясть, потому что можно ослепнуть.

Это постный день, потому не употребляйте мясные продукты.

Лучше сегодня не купать детей – они могут заболеть.

Народные приметы и традиции на 27 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: на дороге много грязи – через 4 недели начнется зима;

на рябине много ягод – следующее лето дождливым будет;

на небе много звезд – в следующем году будет хороший урожай;

иней на деревьях до морозной зимы.

В народе 27 октября называли Прасковья Пятница. Наши предки в этот день следили за облаками. Часто 27 октября называли "бабьими праздниками". Поэтому чествовали женский труд по дому. Одинокие девушки молились святой Параскеве, чтобы она послала жениха.

Погода на сегодня, 27 октября

Сегодня, 27 октября, в Киеве облачно, днем возможен мелкий дождь, который окончится к вечеру. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове пасмурно, с утра мелкий дождь, который к середине дня должен закончиться. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +11 днем и +7 ночью. В Одессе +18 днем и +10 ночью.

Памятные даты 27 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 октября:

1654 год — 50-тысячное войско Речи Посполитой во главе с коронным гетманом Станиславом Потоцким отправляется на Подолье и Брацлавщину;

1662 год – английский король Карл II продает Дюнкерк Королевству Франция;

1882 год — открывают первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях, его руководителем становится М. Л. Кропивницкого;

1904 год – открывается Нью-Йоркский метрополитен;

1951 год — впервые для лечения рака применяют радиацию;

1982 год – Китайская Народная Республика объявляет, что ее численность населения превысила 1 миллиард жителей;

2007 год — проходит премьера в Украине серии "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсериала Футурама.

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