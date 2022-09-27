27 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

27 сентября 2022 – вторник. 216-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 95 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 сентября — Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Учредила праздник Всемирная туристическая организация, действующая под эгидой ООН. Путешествия – древнее явление. Человечество издавна искали возможности путешествовать и перемещаться для лучших условий жизни. Своего рода "путешественниками" стали и войска. Они ведь часто ехали в другие земли, чтобы завоевать их. Потом люди начали путешествовать в религиозных целях, а впоследствии — чтобы увидеть что-то новое и интересное для себя.

А еще 27 сентября – День воспитателя в Украине. Это важный профессиональный праздник. Не забудьте поздравить этот день всех тех, кто работает воспитателем или воспитательницей. Это ведь нелегкий труд, требующий умения общаться с детьми и педагогических навыков.

Какой сегодня, 27 сентября, церковный праздник

27 сентября — Воздвижение Креста Господня / Фото: commons.wikimedia.org

27 сентября в церковном календаре – Воздвижение Креста Господня. Этот праздник еще с эпохи Средневековья приравнивали к Страстной пятнице, когда Иисус Христос был казнен на кресте. Поэтому верующие в этот день соблюдали суровый пост.

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Талисманом человека, рожденного 27 сентября является цитрин. Этот камень часто использовался для создания украшений вельмож. В эзотерии цитрин считается универсальным камнем. Он приносит удачу и помогает разбогатеть, а еще развивает хитрость.

В этот день родились:

1872 год – украинский живописец, педагог Григорий Светлицкий;

1885 год – украинский художник, поэт и искусствовед Ефим Михайлов;

1895 год – украинский поэт, переводчик Владимир Кобылянский;

1896 год – украинский литературовед и литературный критик, педагог Александр Дорошкевич;

1896 год – известный украинский художник, участник парижских салонов Олекса Третьяков;

1923 год – украинский поэт, жертва сталинского террора Василий Боровой;

1924 год – украинский библиограф, педагог, литературовед, краевед Владимир Полек;

1938 год – украинский поэт, борец против коммунистической системы в советское время Дмитрий Арсенич;

1953 год – украинский журналист, публицист, поэт, прозаик, переводчик, колумнист Николай Рябчук;

1962 год — украинская литературовед, писательница и психоаналитика Нила Зборовская;

1962 год — украинская славистка, переводчица, литературная критика Алла Татаренко;

1979 год – украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая Оксана Радушинская;

1983 год — украинская писательница и литературовед Лилия Демидюк;

1983 год — пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины Елена Юрковская.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит начинать новых дел – все они завершатся неудачей.

Это постный день, потому есть мясо считается большим грехом.

Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты.

Девушкам запрещено ходить в лес, особенно наедине.

Народные приметы и традиции на 27 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: ветер северный – следующее лето будет жарким;

резко похолодало – ждите ранней весны;

утром заморозки – до ранней зимы.

В народе верили, что крест имеет особую силу, поэтому его в этот день обязательно вешали для защиты жилья. К этой дате уже обычно заканчивается бабье лето, становится прохладно и рано темнеет.

Погода на сегодня, 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в Киеве небольшая облачность, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +19 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.

Памятные даты 27 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 сентября: