27 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

27 сентября 2022 – вторник. 216-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 95 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
27 сентября — Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Учредила праздник Всемирная туристическая организация, действующая под эгидой ООН. Путешествия – древнее явление. Человечество издавна искали возможности путешествовать и перемещаться для лучших условий жизни. Своего рода "путешественниками" стали и войска. Они ведь часто ехали в другие земли, чтобы завоевать их. Потом люди начали путешествовать в религиозных целях, а впоследствии — чтобы увидеть что-то новое и интересное для себя.
А еще 27 сентября – День воспитателя в Украине. Это важный профессиональный праздник. Не забудьте поздравить этот день всех тех, кто работает воспитателем или воспитательницей. Это ведь нелегкий труд, требующий умения общаться с детьми и педагогических навыков.
Какой сегодня, 27 сентября, церковный праздник
27 сентября в церковном календаре – Воздвижение Креста Господня. Этот праздник еще с эпохи Средневековья приравнивали к Страстной пятнице, когда Иисус Христос был казнен на кресте. Поэтому верующие в этот день соблюдали суровый пост.
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Талисманом человека, рожденного 27 сентября является цитрин. Этот камень часто использовался для создания украшений вельмож. В эзотерии цитрин считается универсальным камнем. Он приносит удачу и помогает разбогатеть, а еще развивает хитрость.
В этот день родились:
- 1872 год – украинский живописец, педагог Григорий Светлицкий;
- 1885 год – украинский художник, поэт и искусствовед Ефим Михайлов;
- 1895 год – украинский поэт, переводчик Владимир Кобылянский;
- 1896 год – украинский литературовед и литературный критик, педагог Александр Дорошкевич;
- 1896 год – известный украинский художник, участник парижских салонов Олекса Третьяков;
- 1923 год – украинский поэт, жертва сталинского террора Василий Боровой;
- 1924 год – украинский библиограф, педагог, литературовед, краевед Владимир Полек;
- 1938 год – украинский поэт, борец против коммунистической системы в советское время Дмитрий Арсенич;
- 1953 год – украинский журналист, публицист, поэт, прозаик, переводчик, колумнист Николай Рябчук;
- 1962 год — украинская литературовед, писательница и психоаналитика Нила Зборовская;
- 1962 год — украинская славистка, переводчица, литературная критика Алла Татаренко;
- 1979 год – украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая Оксана Радушинская;
- 1983 год — украинская писательница и литературовед Лилия Демидюк;
- 1983 год — пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины Елена Юрковская.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит начинать новых дел – все они завершатся неудачей.
- Это постный день, потому есть мясо считается большим грехом.
- Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты.
- Девушкам запрещено ходить в лес, особенно наедине.
Народные приметы и традиции на 27 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: ветер северный – следующее лето будет жарким;
- резко похолодало – ждите ранней весны;
- утром заморозки – до ранней зимы.
В народе верили, что крест имеет особую силу, поэтому его в этот день обязательно вешали для защиты жилья. К этой дате уже обычно заканчивается бабье лето, становится прохладно и рано темнеет.
Погода на сегодня, 27 сентября
Сегодня, 27 сентября, в Киеве небольшая облачность, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +17 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +19 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.
Памятные даты 27 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 сентября:
- 1605 год — войска Речи Посполитой разбивают шведов под Кирхгольмом;
- 1821 год — провозглашают независимость Мексиканской империи;
- 1825 год — в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провозит 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;
- 1885 год – в Харькове открывают Южнороссийский технологический институт;
- 1893 год — в Джерси-Сити начинают издавать первый за океаном украинский печатный орган — газету "Свобода";
- 1895 год — шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписывает завещание, по которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и общего мира (Нобелевская премия);
- 1912 год — в Киеве открывают стадион "Спортивное поле" на 3 тысячи человек;
- 1920 год — Симон Петлюра подписывает приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине;
- 1920 год – Нестор Махно заключает союз с Красной Армией;
- 1937 год – в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая школа по обучению Санта-Клаусам;
- 1939 год – немцы захватывают Варшаву;
- 1940 год — заключают Тройственный (Берлинский) пакт между Третьим Рейхом, Королевством Италия и Японской империей, которым был создан военный союз, известный как "Страны Оси";
- 1941 год — в оккупированном нацистами Киеве обнародуют приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации";
- 1941 год — Сирийскую Республику провозглашают независимым государством;
- 1961 год — Сьерра-Леоне становится сотым государством-членом ООН;
- 1993 год – открывают Тилявский литературно-мемориальный музей Уласа Самчука на базе Тилявского УВК;
- 1998 год — альбом "This Is My Truth, Tell Me Yours" группы Manic Street Preachers возглавляет чарт и становится первым релизом музыкантов, покоряющий хит-парад Великобритании;
- 1998 год – основывают компанию Google;
- 1998 год – на выборах в Германии побеждают социал-демократы во главе с Герхардом Шредером;
- 2001 год – правительство Норвегии учреждает международную премию за математические исследования – Абелевскую премию;
- 2002 год — Восточный Тимор становится членом ООН;
- 2003 год — Украина ограничивает импорт российских спичек.