270 тысяч тонн за 50 дней: в Офисе Президента назвали объемы гуманитарной помощи для Украины

270 тысяч тонн за 50 дней: в Офисе Президента назвали объемы гуманитарной помощи для Украины

За 50 дней войны в Украину уже было доставлено 270 тыс. тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Люди со всего мира ежедневно заполняют анкеты и посылают помощь в Украину", - отметил он.

Тимошенко напомнил, что для помощи стране создана удобная платформа help.gov.ua, где можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

Также каждая нефронтовая область ежедневно подставляет свое плечо фронтовому региону.

Он подчеркнул, что во время войны "Укрзалізниця" предоставляет бесплатный проезд из фронтовых регионов для эвакуации. "Общее количество эвакуированных граждан железнодорожным транспортом – 3 724 198 человек", - сообщил Тимошенко.

Еще 291 705 человек были вывезены гуманитарными коридорами из заблокированных городов.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в 7 областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.