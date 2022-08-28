28 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

28 августа 2022 – воскресенье. 186-й день войны России против Украины. 240-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

28 августа — День шахтера. Профессиональный праздник выпадает на последнее воскресенье августа. В независимой Украине оно было утверждено в 1993 году по приказу президента Леонида Кравчука. Работа шахтеров очень вредна для здоровья, а еще сложна и опасна.

Также 28 августа – День города Ровно. Расположен на северо-западе страны и имеет давнюю историю. В городе сосредоточены многие кинотеатры, музеи, уникальные достопримечательности, храмы и церкви.

А еще 28 августа – День города Тернополь. Религиозный и культурный центр в Тернопольской области. Город основал в 1540 году Ян Тарновский. А первые письменные упоминания о Тернополе датируются 15 апреля 1540 года.

28 августа – День галстука-бабочки (National Bow Tie Day). Кто основал этот праздник неизвестно, но мы знаем, что произошло в 2007 году. В этот день можно одеть галстук-бабочку на работу или на прогулку, чтобы украсить интересным аксессуаром свою одежду.

Также 28 августа — Международный день публичного чтения комиксов. Праздник был придуман в 2010 году Брайаном Гитером и Сарой Мореан, работавшим на сайте альтернативных комиксов Daily Cross Hatch.

Какой сегодня, 28 августа, церковный праздник

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

28 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Один из 12 главных церковных праздников, который чествует дату ухода из жизни Пресвятой Девы Марии, матери Иисуса Христа. Впервые праздник отпраздновали в Иерусалиме в 431 году. Однако тогда больше внимания уделялось не успению Богоматери, а потому, что она родила Сына Божия. Свое окончательное название праздник получил в VI веке нашей эры.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 августа

Какие сегодня именины: Мария.

Талисманом человека, рожденного 28 августа является камень кровавик. Издавна он считался талисманом уверенных в себе людей, идущих к цели. Его называли символом жизни и отваги.

В этот день родились:

1887 год – украинский архитектор и общественный деятель Дмитрий Дяченко;

1890 год – поэт, переводчик, литературовед Дмитрий Загул;

1922 год – украинская писательница Мария Лисовская.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ссориться и злословить.

Лучше не отказывайте в помощи просящим.

Не ходите в неудобной обуви.

Народные приметы и традиции на 28 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: радуга на небе означает, что зима будет затяжной, но теплой;

если много паутины – зима будет солнечной и холодной;

вечером туман – ждите дождя;

хорошая погода к дождливому и холодному октябрю.

В народе 28 августа называли Первую Пречистую. Наши предки считали, что именно сегодня начинается бабье лето, которое длится до середины сентября. Также уже заканчивали полевые работы, в честь чего устраивали настоящий пир.

Погода на сегодня, 28 августа

Сегодня, 28 августа, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, утром начнется дождь с грозой, который к середине дня прекратится, но вечером пойдет снова. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +19 ночью. Во Львове +28 днем и +15 ночью. В Харькове +29 днем и +19 ночью. В Одессе +31 день и +21 ночью.

Памятные даты 28 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 августа: