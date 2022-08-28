28 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

28 августа 2022 – воскресенье. 186-й день войны России против Украины. 240-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
28 августа — День шахтера. Профессиональный праздник выпадает на последнее воскресенье августа. В независимой Украине оно было утверждено в 1993 году по приказу президента Леонида Кравчука. Работа шахтеров очень вредна для здоровья, а еще сложна и опасна.
Также 28 августа – День города Ровно. Расположен на северо-западе страны и имеет давнюю историю. В городе сосредоточены многие кинотеатры, музеи, уникальные достопримечательности, храмы и церкви.
А еще 28 августа – День города Тернополь. Религиозный и культурный центр в Тернопольской области. Город основал в 1540 году Ян Тарновский. А первые письменные упоминания о Тернополе датируются 15 апреля 1540 года.
28 августа – День галстука-бабочки (National Bow Tie Day). Кто основал этот праздник неизвестно, но мы знаем, что произошло в 2007 году. В этот день можно одеть галстук-бабочку на работу или на прогулку, чтобы украсить интересным аксессуаром свою одежду.
Также 28 августа — Международный день публичного чтения комиксов. Праздник был придуман в 2010 году Брайаном Гитером и Сарой Мореан, работавшим на сайте альтернативных комиксов Daily Cross Hatch.
Какой сегодня, 28 августа, церковный праздник
28 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Один из 12 главных церковных праздников, который чествует дату ухода из жизни Пресвятой Девы Марии, матери Иисуса Христа. Впервые праздник отпраздновали в Иерусалиме в 431 году. Однако тогда больше внимания уделялось не успению Богоматери, а потому, что она родила Сына Божия. Свое окончательное название праздник получил в VI веке нашей эры.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 августа
Какие сегодня именины: Мария.
Талисманом человека, рожденного 28 августа является камень кровавик. Издавна он считался талисманом уверенных в себе людей, идущих к цели. Его называли символом жизни и отваги.
В этот день родились:
- 1887 год – украинский архитектор и общественный деятель Дмитрий Дяченко;
- 1890 год – поэт, переводчик, литературовед Дмитрий Загул;
- 1922 год – украинская писательница Мария Лисовская.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит ссориться и злословить.
- Лучше не отказывайте в помощи просящим.
- Не ходите в неудобной обуви.
Народные приметы и традиции на 28 августа
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: радуга на небе означает, что зима будет затяжной, но теплой;
- если много паутины – зима будет солнечной и холодной;
- вечером туман – ждите дождя;
- хорошая погода к дождливому и холодному октябрю.
В народе 28 августа называли Первую Пречистую. Наши предки считали, что именно сегодня начинается бабье лето, которое длится до середины сентября. Также уже заканчивали полевые работы, в честь чего устраивали настоящий пир.
Погода на сегодня, 28 августа
Сегодня, 28 августа, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, утром начнется дождь с грозой, который к середине дня прекратится, но вечером пойдет снова. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +29 днем и +19 ночью. Во Львове +28 днем и +15 ночью. В Харькове +29 днем и +19 ночью. В Одессе +31 день и +21 ночью.
Памятные даты 28 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 28 августа:
- 1797 год — США соглашаются платить выкуп Туниса за то, чтобы прекратилось пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море;
- 1850 год — в Веймаре проходит премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин";
- 1879 год — после завершения британо-зулусской войны 1879 британцы арестовали зулусского короля Сетшвайо и выслали его из Зулуленда;
- 1921 год — в Киеве расстреляли 47 членов ЦУПКом (Центрального Украинского Повстанческого Комитета), среди которых были Иван Андрух, соучредитель УВО, и поэт-военный Григорий Чупрынка;
- 1937 год — в Японской империи основывают компанию "Toyota";
- 1946 год – США пользуются правом вето на вступление в ООН таких стран, как Монгольская Народная Республика и Народная Социалистическая Республика Албания;
- 1963 год — возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне собирается 200 тысяч участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации;
- 1988 год — в Федеративной Республике Германия проходят демонстрационные полеты, во время которых над американской авиабазой в Рамштайне сталкиваются три итальянских самолета, выполнявших групповой полет — обломки самолетов падают на землю в толпу наблюдателей, что приводит к гибели 66 человек;
- 1990 год – Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовывает город-столицу Кувейт в Кадиму и образует новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна;
- 1996 год — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану;
- 1999 год — в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывают самое высокое в то время сооружение — две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра "Петронас Тауэр" высотой 452 метра каждая.