28 драк и 35 конфликтов: на какие вызовы в Одесской области выезжали копы 1 января

28 драк и 35 конфликтов: на какие вызовы в Одесской области выезжали копы 1 января

На нарушителей составили протоколы.

За первые сутки нового года правоохранители Одесской области обработали 987 вызовов.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции региона.

Патрульные выехали на 28 драк и прекратили 35 конфликтов. Также к полицейским 19 раз обращались участники семейных ссор и жертвы домашнего насилия.

На улицах города и за его пределами составили протоколы на 167 нарушителей ПДД. Из них 28 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

Как встретили Новый год в разных городах Украины

Напомним, в ГСЧС сообщили, что 31 декабря в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, во время которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

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