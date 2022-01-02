28 драк и 35 конфликтов: на какие вызовы в Одесской области выезжали копы 1 января

На нарушителей составили протоколы.
За первые сутки нового года правоохранители Одесской области обработали 987 вызовов.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции региона.
Патрульные выехали на 28 драк и прекратили 35 конфликтов. Также к полицейским 19 раз обращались участники семейных ссор и жертвы домашнего насилия.
На улицах города и за его пределами составили протоколы на 167 нарушителей ПДД. Из них 28 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии.
Напомним, в ГСЧС сообщили, что 31 декабря в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, во время которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.
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