28 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 июня, в православном календаре день памяти пророка Амоса. Он был одним из великих Пророков Ветхого Завета и является одним из двенадцати меньших пророков. Его жизнь и послания записаны в книге Библии, которая также носит его имя.

Амос был обычным крестьянином, пастухом и торговцем волами из городка Текоа. Бог призвал его стать пророком и передать Его слово народу Израиля. Амос выступал в 8-м веке до нашей эры, в эпоху, когда страна была расколота политически, а мораль и духовность народа испытывали разрушительное влияние.

Амос использовал язык простых людей и обращался к ним с неутешительными новостями о будущих карах Бога из-за несправедливости, эксплуатации бедных и беззакония в обществе. Он провозгласил, что никакое богобоязнение, жертвы или формальное поклонение не могли заменить справедливости, милосердия и нравственной чистоты.

Пророк Амос призвал народ вернуться к Богу, покаяться от своих грехов и изменить свои жизненные привычки. Он напоминал, что Бог присутствует во всех справедливых поступках и будет наказывать неправедных. Амос предупреждал о грядущем судном дне, когда Бог призовет человечество на ответственность за его поступки.

Хотя послания Амоса не были восприняты с радостью, его слова имели большое значение для народа. Они побуждали к обдумыванию, покаянию и выявлению справедливости. Нарушениями Божьих заповедей и социальной несправедливостью необходимо было заняться, чтобы снова приблизиться к Богу.

День памяти пророка Амоса, приходящийся на 28 июня, напоминает верным о важности выслушивания Слова Божия, жизни в соответствии с моральными принципами и борьбой за справедливость в мире. Этот день дает нам возможность пересмотреть свое отношение к ближнему и определить, как мы можем быть лучше в служении Богу и другим людям.

Отмечая этот день, верные могут обратиться к пророческим посланиям Амоса, чтобы найти вдохновение в провозглашении справедливости, милосердия и борьбе со злом в мире. Также можно упомянуть о важности покаяния, примирения и отвращения от греха.

Церковный праздник 28 июня — день памяти преподобного Иеронима Стридонского

Преподобный Иероним родился около 347 года в Стридоне, расположенном на территории современной Словении. Он получил отличное образование, освоив греческий и латинский языки, и стал известен своими переводами священных текстов. Наиболее известным его трудом является перевод Библии на латинский язык, известный как "Вульгата". Этот перевод стал одним из самых влиятельных текстов в христианстве, сыграв важную роль в распространении и развитии Слова Божия.

Преподобный Иероним также известен своими произведениями, где он глубоко изучал Писания и развивал богословские концепции. Он был важным приверженцем аскетизма и монашеской жизни. Иероним прожил много лет в Вифлееме, где основал монастырь и способствовал сохранению и распространению христианской духовности.

Святителя Иеронима уважают как защитника богословских знаний, учителя Церкви и покровителя переводчиков. Он сыграл огромную роль в сохранении и распространении христианской традиции, в частности, благодаря своему переводу Библии, который позволил многим людям получить доступ к Слову Божию.

28 июня верующие вспоминают жизнь и вклад святителя Иеронима, посещают храмы и молятся о его помощи и покровительстве. Этот день является напоминанием о важности исследования и понимания Священного Писания и развития духовности.

Приметы 28 июня

Народные приметы 28 июня / Фото: Pexels

Утром много росы будет плодородным год.

Сильный туман до больших осадков.

Облака имеют желтый оттенок, на следующий день ждите дождя.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков 28 июня считалось несчастливым днем, именно в эту дату происходили наводнения, пожары и т.д. Потому лучше не выходить из дома, не начинать новых дел и не веселиться. Также не стоит идти к реке или в лес, потому что там вас может ждать нечистая сила.

Что можно делать завтра

В эту дату верующие обязательно молятся святым для защиты скота от болезней, получения семейного благополучия и хорошего урожая. Крестьяне шли собирать растения, из которых варили разные настои для лечения.

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