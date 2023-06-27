28 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 28 июня, в православном календаре день памяти пророка Амоса. Он был одним из великих Пророков Ветхого Завета и является одним из двенадцати меньших пророков. Его жизнь и послания записаны в книге Библии, которая также носит его имя.
Амос был обычным крестьянином, пастухом и торговцем волами из городка Текоа. Бог призвал его стать пророком и передать Его слово народу Израиля. Амос выступал в 8-м веке до нашей эры, в эпоху, когда страна была расколота политически, а мораль и духовность народа испытывали разрушительное влияние.
Амос использовал язык простых людей и обращался к ним с неутешительными новостями о будущих карах Бога из-за несправедливости, эксплуатации бедных и беззакония в обществе. Он провозгласил, что никакое богобоязнение, жертвы или формальное поклонение не могли заменить справедливости, милосердия и нравственной чистоты.
Пророк Амос призвал народ вернуться к Богу, покаяться от своих грехов и изменить свои жизненные привычки. Он напоминал, что Бог присутствует во всех справедливых поступках и будет наказывать неправедных. Амос предупреждал о грядущем судном дне, когда Бог призовет человечество на ответственность за его поступки.
Хотя послания Амоса не были восприняты с радостью, его слова имели большое значение для народа. Они побуждали к обдумыванию, покаянию и выявлению справедливости. Нарушениями Божьих заповедей и социальной несправедливостью необходимо было заняться, чтобы снова приблизиться к Богу.
День памяти пророка Амоса, приходящийся на 28 июня, напоминает верным о важности выслушивания Слова Божия, жизни в соответствии с моральными принципами и борьбой за справедливость в мире. Этот день дает нам возможность пересмотреть свое отношение к ближнему и определить, как мы можем быть лучше в служении Богу и другим людям.
Отмечая этот день, верные могут обратиться к пророческим посланиям Амоса, чтобы найти вдохновение в провозглашении справедливости, милосердия и борьбе со злом в мире. Также можно упомянуть о важности покаяния, примирения и отвращения от греха.
Церковный праздник 28 июня — день памяти преподобного Иеронима Стридонского
Преподобный Иероним родился около 347 года в Стридоне, расположенном на территории современной Словении. Он получил отличное образование, освоив греческий и латинский языки, и стал известен своими переводами священных текстов. Наиболее известным его трудом является перевод Библии на латинский язык, известный как "Вульгата". Этот перевод стал одним из самых влиятельных текстов в христианстве, сыграв важную роль в распространении и развитии Слова Божия.
Преподобный Иероним также известен своими произведениями, где он глубоко изучал Писания и развивал богословские концепции. Он был важным приверженцем аскетизма и монашеской жизни. Иероним прожил много лет в Вифлееме, где основал монастырь и способствовал сохранению и распространению христианской духовности.
Святителя Иеронима уважают как защитника богословских знаний, учителя Церкви и покровителя переводчиков. Он сыграл огромную роль в сохранении и распространении христианской традиции, в частности, благодаря своему переводу Библии, который позволил многим людям получить доступ к Слову Божию.
28 июня верующие вспоминают жизнь и вклад святителя Иеронима, посещают храмы и молятся о его помощи и покровительстве. Этот день является напоминанием о важности исследования и понимания Священного Писания и развития духовности.
Приметы 28 июня
- Утром много росы будет плодородным год.
- Сильный туман до больших осадков.
- Облака имеют желтый оттенок, на следующий день ждите дождя.
Что завтра нельзя делать
Среди наших предков 28 июня считалось несчастливым днем, именно в эту дату происходили наводнения, пожары и т.д. Потому лучше не выходить из дома, не начинать новых дел и не веселиться. Также не стоит идти к реке или в лес, потому что там вас может ждать нечистая сила.
Что можно делать завтра
В эту дату верующие обязательно молятся святым для защиты скота от болезней, получения семейного благополучия и хорошего урожая. Крестьяне шли собирать растения, из которых варили разные настои для лечения.
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