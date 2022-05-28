28 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

28 мая 2022 – суббота. 94-й день войны России против Украины. 148-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

28 мая — Всеукраинский день краеведения. Ежегодный профессиональный праздник, цель которого – сделать историю, культуру и обычаи украинского народа доступными к широким массам. Каждый украинец должен понимать, насколько важно узнать все о своей Родине, доме и родном крае.

Также 28 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Ежегодно событие выпадает на последнюю субботу мая. Создали ее в 1999 году по указу президента. Этот день призван поощрить труд рабочих полиграфических издательств. Интересный факт : в Украине первые печатные станки появились еще в XV веке. Основным же произведением книжного искусства считается Острожская Библия, напечатанная в 1581 году.

А еще 28 мая – День рождения майонеза. Неизвестно, кто предложил создать такое интересное событие, но история одного из самых популярных соусов в мире начинается в 1756 году. 28 мая граф Ришелье приказал повару приготовить что-нибудь необычное. В то время шла Семилетняя война и с продуктами были проблемы. Остались только лимоны, яйца, растительное масло. Повар решил использовать эти ингредиенты для создания соуса. Новое блюдо сразу понравилось военным. А название "майонез" она получила из-за того, что случай произошел в городе Маон.

28 мая – День "международной амнистии" (Amnesty International Day). Праздник был основан благодаря британскому юристу Питеру Бенесону. В 1961 году газета The London Observer опубликовала призыв к амнистии. Питер Бенесон предложил выйти на протесты против заключения за религиозные и политические взгляды.

Также 28 мая — Международный день действий за здоровье женщин. В 1987 г. в Коста-Рике было проведено Международное совещание, где основной темой было репродуктивное здоровье женщин. Там и было принято решение создать особую дату, чтобы привлечь больше внимания к проблеме.

А еще 28 мая – День менструальной гигиены. Дата была начата неправительственной организацией WASH United, основной задачей которой является следить, чтобы люди во всем мире соблюдали санитарию. Этот день стал популярен с 2014 года.

28 мая – Всемирный день интерьера и День дизайнеров интерьера. Выпадает на последнюю субботу мая. Это профессиональный праздник одной из самых творческих профессий мира. Его основала Международная федерация архитекторов и дизайнеров 2004 года.

28 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

28 мая – день памяти преподобного Пахомия Великого / Фото: commons.wikimedia.org

28 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Пахомия Великого. Родился в 282 году в Египте. Был чудотворцем, святым, отшельником, а также считается основателем первой киновии (вид монастырей, где монахи получают пищу и одежду от самого монастыря). Его семья не была христианской. По традиции того времени в 20 лет Пахомий стал римским воином. Вскоре он получил крещение и ушел в пустыню. Случилось это в 317 году. Там он вел аскетичную жизнь. Впоследствии создал первый монастырь киновию. Умер в 346 году. Пахомий имел дар исцеления и предсказания, а также ревностно защищал христианскую веру от еретиков.

Памятные даты 28 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 28 мая:

1742 год – в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;

1830 год – президент США Эндрю Джексон подписывает Акт о выселении индейцев;

1918 год — Армения и Азербайджан объявляют о своей государственной независимости;

1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;

1925 год — в городе Харькове начинается I Всеукраинская конференция по краеведению во время работы которой был создан Украинский комитет краеведения;

1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки "Грэмми";

1959 год – американские ученые провели успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбл и Бейкер на ракете АМ-18;

2009 год — в Киеве открывают Культурно-просветительский центр "Alex Art House".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 мая

Какие сегодня именины: Пахом, Макар, Дмитрий, Анастасия.

28 мая родились:

1888 год – украинская историкиня, филологиня, архивистка Водолажченко Ольга Гавриловна;

1906 год – украинский антрополог, писатель, публицист, журналист, педагог, общественный и политический деятель Ростислав Ендик;

1952 год — солист-вокалист Национального ансамбля солистов "Киевская камерата", народный артист Украины Василенко Александр Николаевич;

1971 год — украинский историк, поэт, общественно-политическое действие Гай-Нижник Павел Павлович;

1972 год — украинский рок-певец и шоумен, лидер группы "Тартак" Положинский Александр Евгеньевич.

Погода на 28 мая

28 мая в Киеве день и вечер ясный, ночью сильный дождь, который до утра стихнет. Во Львове облачная погода, ночью сильный дождь. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе небо будет ясным почти весь день, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +12 ночью. Во Львове +16 днем и +8 ночью. В Харькове +21 днем и +16 ночью. В Одессе +22 днем и +16 ночью.