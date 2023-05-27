28 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 28 мая, в православном календаре день памяти Пахомия Великого. Жил в IV веке и творил много благородных и благочестивых дел. Родился он в Египте и прославился многими подвигами. В частности, Пахомию считают отцом монастырской жизни в Египте. Ведь он создал здесь монашеские правила и сам их соблюдал.
Приметы 28 мая
- Если восход солнца багровый, то лето будет жарким.
- Уже возвращаются с юга ласточки – ждите теплую погоду.
- После дождя на небе радуга больше осадков не будет.
Что завтра нельзя делать
После обеда ничего не сажали в огороде или в поле, потому что верили, что урожай не сойдет. Если же нужно все-таки посеять какие-нибудь культуры, то лучше сделать это в первой половине дня. Незамужние девушки не рассказывают никому о своих планах, иначе они не сбудутся. Также нельзя вытираться чужим полотенцем.
Что можно делать завтра
С этого дня крестьяне начинали засевать поля пшеницей. Также высаживали огурцы. Очень важно убрать на участке возле дома, чтобы в дом пришло счастье.
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