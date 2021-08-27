28 млн доз до конца года: какой вакцины против COVID-19 приедет в Украину больше всего

28 млн доз до конца года: какой вакцины против COVID-19 приедет в Украину больше всего

По словам Кузина, в Украину приехало около 17 млн доз.

План вакцинировать 5 млн украинцев до конца лета выполнили более чем на 80%. В течение недели прививают почти миллион человек.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

"Возможно, эти 5 млн будут уже в первые недели сентября. И это уже большое достижение. Мы начинали с нескольких пунктов прививок, а сейчас максимально развернули инфраструктуру вакцинации", — отметил он.

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По словам Кузина, в Украину приехало около 17 млн доз. Девять миллионов хранятся в национальных, областных складах.

"Это запас вакцин, который готов к использованию. Всего в 2021 году Украина должна получить 45 млн доз вакцин. То есть еще 28 млн доз ожидаем до конца года. Больше всего приедет вакцины Pfizer и CoronaVac", — сказал главный санврач.

Кроме того, по прогнозу Кузина, Украина достигнет "стеклянного потолка" вакцинации, когда закончатся желающие прививаться, где-то в декабре 2021 года.

"Сейчас мы еще видим очереди, проблемы с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины, что не является правильным. У нас есть коммуникационные стратегии, как мы будем убеждать людей сделать прививку, более активно их приглашать. Также думаем, как убеждать людей прививаться путем нормативного урегулирования ", — резюмировал он.

Напомним:

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