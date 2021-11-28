28 ноября: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В мире 28 ноября отмечают Всемирный день сострадания, в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Православная церковь чтит память трех христианских мучеников – Гурия, Самона и Авива.
Какой сегодня день
В воскресенье, 28 ноября, в мире отмечают Всемирный день сострадания.
В Албании в этот день празднуют Национальный праздник День Флага, в Мавритании и Панаме – День Независимости, в Украине – День работника системы финансового мониторинга.
Памятные даты 28 ноября
- 1414 – Арест богемского реформатора Яна Гуса.
- 1520 — Первый европеец Фернан Магеллан проплыл из Атлантического океана в Тихий.
- 1918 — Эстония испытала военную агрессию со стороны Российской СФРР, началась Освободительная война эстонского народа (1918-1920).
- 1943 — В Тегеране открылась первая конференция руководителей трех государств антигитлеровской коалиции — И.Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания).
- 1989 — Совет Министров СССР образовал государственную комиссию по вопросам крымскотатарского народа
- 1994 – Первая попытка оккупационных федеральных сил России штурмовать столицу Чеченской Республики Ичкерия – город Грозный во время Первой русско-чеченской войны.
Церковный праздник сегодня 28 ноября
28 ноября православная церковь чтит память трех христианских мучеников — Гурия, Самона и Авива, живших в 3-4 веках. По преданию, миряне Гурий и Самон жили в Эдессе, но с началом гонений императора Диоклетиана на христиан были вынуждены покинуть родной город. Мужчин схватили и пытались заставить поклониться языческим богам, но они отказались делать это. Христиан подвергли пыткам, а затем бросили в тюрьму, где они провели несколько лет. Увидев непоколебимость мучеников, язычники обезглавили их.
Диакон Авив, которого также чествуют в этот день, пострадал во времена императора Лициния. Его арестовали по доносу и склоняли к поклонению идолам. После того, как Авив отказался сделать это, его сожгли заживо, однако тело его осталось невредимым. Родные похоронили Авива в одной гробнице с Гурием и Самоном.
Что нельзя делать в этот день
- Из-за начала Рождественского поста в этот день нельзя есть мясо, молоко, яйца и другие продукты;
- Также нельзя устраивать громкие гулянья и празднества;
- Нельзя злословить и плохо думать о других;
- Нельзя слишком громко слушать музыку.
Приметы на 28 ноября
28 ноября, начинается Рождественский пост, Филипповка. В 2021 году он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января 2022 года. Этот зимний пост еще называется Филипповский, поскольку начинается сразу после дня памяти Святого апостола Филиппа.
Этот день в народе также называли Гуриев день. Считалось, что Гурий помогает лечению зубных болезней, поэтому к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой.
Смотрели и на приметы погоды. Говорили, если на Гурия ляжет снег, то он пролежит до половодья.
- Много снега 28 ноября – следующий год будет урожайным
- Сильный ветер 28 ноября – неспокойная и ветреная погода продлится до Николая (19 декабря)
- Лошади 28 ноября ржут громко – хорошая примета
- Пасмурная, но теплая погода обещает ненастный май
Именины 28 ноября
День ангела (именины) сегодня, 28 ноября, празднуют: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.
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