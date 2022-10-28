28 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

28 октября 2022 года – пятница. 247-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 64 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Годовщину официально утвердил президент Украины Виктор Ющенко своим указом 2009 года. Памятный день посвящен тем событиям, которые происходили в годы Второй мировой войны. Именно на украинской территории проходили решающие битвы, сыгравшие наибольшую роль в результате всей войны. 28 октября 1944 после 15 наступательных операций фронтового и стратегического масштаба земли Украины были полностью освобождены от фашистов.

Также 28 октября – День бабушек и дедушек. У славян раньше существовал праздник, который назывался "Осенние деды", приходившийся именно на конец октября. Главной его целью было чествование памяти усопших предков. В этот день традиционно топили бани, вся семья мылась, а потом садилась за стол. В 2009 году в Голландском бюро предложили хотя бы один день в году давать внукам возможность дарить подарки, цветы и свое время бабушкам и дедушкам. Так был создан новый праздник.

А еще 28 октября – Всемирный день лемура (World Lemur Day). Инициативу ввели в 2014 году на Мадагаскаре. Именно этот остров считается домом лемуров. Сегодня этих животных существует более 100 видов и почти 95% из них находятся на грани вымирания. Благодаря исследованию, проведенному несколько лет назад, стало ясно, что лемуры менее защищены, чем другие приматы.

28 октября — Всемирная неделя инсульта. Проводят этот день с целью информирования населения планеты о том, насколько серьезно данное заболевание. ВОЗ заявила о глобальной эпидемии инсультов еще в 2004 году. А отдельный день был создан в 2006 году.

Также 28 октября – Всемирный день дзюдо (World Judo Day). В этот день большое количество дзюдоистов со всей планеты собираются онлайн или на реальных встречах, чтобы поговорить о своем увлечении, поделиться последними достижениями. История этого боевого искусства началась в 1882 году. Молодой японец по имени Дзигоро Кано основал в буддийском храме Эйсёдзт (Токио) школу "Кокодан".

А еще 28 октября – Международный день анимации. Этот праздник был создан по инициативе французского отделения ASIFA (Международная ассоциация анимационного кино) в 2002 году в честь 110-летия первого публичного представления анимационной технологии. Первое анимационное событие под названием "Оптический театр" Эмиля Рено состоялось в Париже в 1892 году. Она выглядела как фигурки, которые во время проектирования двигались.

28 октября – День дикой пищи (Wild Foods Day). Праздник посвящен всем тем продуктам, которые произрастают в дикой природе (ягоды, овощи, фрукты, растения). Наши предки ели то, что давала им земля. Главная цель дня – пропагандировать здоровый образ жизни и потребление сырой пищи.

Какой сегодня, 28 октября, церковный праздник

28 октября – день памяти преподобного Евфимия Нового и преподобномученика Лукиана / Фото: Pexels

28 октября в церковном календаре – день памяти преподобного Евфимия Нового и преподобномученика Лукиана. Святой Лукиан был одним из великих отцов Киево-Печерских. О жизни Церкви известно очень мало. Он был пресвитером Печерской обители и был измучен татарами 1243 года. А вот преподобный Евфримий Новый родился в городе Анкиры (Галатия). Его родители были набожными христианами, потому и сына воспитали в своей вере.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 октября

Какие сегодня именины: Иван, Денис, Лука, Ефим.

Талисманом человека, рожденного 28 октября является опал. Минерал, отличающийся особым оттенком и красотой. Различные его виды пользовались большой популярностью среди членов итальянского семейства Медичи и английской королевы Виктории. Издавна верили, что опал может оказывать положительное влияние на все системы организма и органы. А потому его использовали для лечения разных недугов.

В этот день родились:

1872 год — украинский кобзарь родом из Полесья Терентий Пархоменко;

1895 год — украинский поэт, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения Майк Йогансен;

1955 год — основатель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит совершать дорогие покупки.

Не сердитесь и не ругайтесь.

Не выходите из дома после заката.

Народные приметы и традиции на 28 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: вечером вокруг солнца темные круги – скоро будет морозная погода;

комары появились – на теплую зиму;

облако над солнцем – ближайшие дни будет ненастье.

В народе 28 октября называли Ефимию. Наши предки заметили, что с какого числа в октябре начинается снег, с того же числа в апреле начнется настоящая весна. На это говорили: "Ефимий холодом корней трав и деревьев с землей дергает, всякое насекомое в тусклой траве укрывает, сон навевает".

Погода на сегодня, 28 октября

Сегодня, 28 октября, в Киеве облачно, осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове небо будет покрыто облаками, но осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +7 ночью. Во Львове +18 днем и +8 ночью. В Харькове +10 днем и +7 ночью. В Одессе +17 днем и +8 ночью.

Памятные даты 28 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 октября:

1913 год — открывают трамвайное движение в Виннице;

1920 год — страны Антанты подписывают с Королевством Румыния "Бессарабский протокол", который отдает Бессарабию Румынии;

1938 год — 17 тысяч польских евреев арестовали в Третьем Рейхе и отослали на польскую границу, однако польское правительство отказалось их принять и высланные оставались между двумя странами в лагере беженцев;

1989 год — Верховная рада РСФСР принимает закон о государственном статусе украинского языка;

1993 год — Сенат Австралии признает Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;

2007 год — представили список "100 гениев современности, которые живут сегодня" от британской газеты The Daily Telegraph, в который вошел украинский художник Иван Марчук.

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