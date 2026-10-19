ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
422
Время на прочтение
2 мин

28 подстанций подверглись ударам РФ: Зеленский рассказал о последствиях атак на энергетику Украины

В Украине продолжаются работы по возобновлению электроснабжения, а власти продолжают подготовку инфраструктуры к отопительному сезону.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зеленский

Зеленский / © Associated Press

В ходе очередной волны российских атак были поражены 28 подстанций и другие важные объекты энергетической инфраструктуры Украины. По всей стране продолжаются восстановительные работы, а энергетики постепенно возвращают электричество потребителям.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно о последствиях атак на энергетику Украины

В ходе селекторного совещания Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов были поражены 28 подстанций и другие важные объекты энергетической инфраструктуры.

«Было, к сожалению, поражение 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Всюду продолжаются восстановительные работы и постепенно возвращают электричество людям», — отметил президент.

Он поблагодарил ремонтных бригад и работников энергетических компаний, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Зима, «Шахеды» и логистика: какие задачи определили на совещании

По словам Зеленского, участники обсудили подготовку инфраструктуры к отопительному сезону. С докладом выступил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Участники подробно определили направления ключевого внимания как правительственных структур и энергетических компаний, так и областных и местных властей», — отметил президент.

Отдельно глава государства обсудил с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными силами дополнительные возможности для производства турелей. По его словам, они хорошо зарекомендовали себя в противодействии российским «Шахедам».

«Увеличиваем заказ, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные», — сказал Зеленский.

Также президент поручил разработать контакты с государствами Балтии для поддержки украинской логистики.

«Есть поручение по поводу контактов с государствами Балтии в контексте поддержки нашей логистики — ожидаю доклада МИД Украины по этому поводу», — отметил он.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в ночь на 19 октября в результате российских атак части Винницкой и Ровенской областей остались без электроэнергии. В Винницкой области также возникли перебои с водоснабжением.

Кроме того, российский удар по энергетической инфраструктуре Волыни оставил без света десятки тысяч человек.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie