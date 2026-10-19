28 подстанций подверглись ударам РФ: Зеленский рассказал о последствиях атак на энергетику Украины

Зеленский / © Associated Press

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В ходе очередной волны российских атак были поражены 28 подстанций и другие важные объекты энергетической инфраструктуры Украины. По всей стране продолжаются восстановительные работы, а энергетики постепенно возвращают электричество потребителям.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Что известно о последствиях атак на энергетику Украины

В ходе селекторного совещания Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов были поражены 28 подстанций и другие важные объекты энергетической инфраструктуры.

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«Было, к сожалению, поражение 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Всюду продолжаются восстановительные работы и постепенно возвращают электричество людям», — отметил президент.

Он поблагодарил ремонтных бригад и работников энергетических компаний, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Зима, «Шахеды» и логистика: какие задачи определили на совещании

По словам Зеленского, участники обсудили подготовку инфраструктуры к отопительному сезону. С докладом выступил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Участники подробно определили направления ключевого внимания как правительственных структур и энергетических компаний, так и областных и местных властей», — отметил президент.

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Отдельно глава государства обсудил с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными силами дополнительные возможности для производства турелей. По его словам, они хорошо зарекомендовали себя в противодействии российским «Шахедам».

«Увеличиваем заказ, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные», — сказал Зеленский.

Также президент поручил разработать контакты с государствами Балтии для поддержки украинской логистики.

«Есть поручение по поводу контактов с государствами Балтии в контексте поддержки нашей логистики — ожидаю доклада МИД Украины по этому поводу», — отметил он.

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Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в ночь на 19 октября в результате российских атак части Винницкой и Ровенской областей остались без электроэнергии. В Винницкой области также возникли перебои с водоснабжением.

Кроме того, российский удар по энергетической инфраструктуре Волыни оставил без света десятки тысяч человек.

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