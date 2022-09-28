28 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

28 сентября 2022 – среда. 217-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 94 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

28 сентября — День свободы от голода. Его главная цель в том, чтобы распространить осведомленность об актуальной на сегодняшний день проблеме недостатка продовольственных продуктов. Ввели этот день в 2006 году по инициативе некоммерческой всемирной организации Freedom from Hunger, работающей в 19 странах мира.

Также 28 сентября – Международный день безопасного аборта. Событие было введено Всемирной организацией здравоохранения 2011 года. Согласно данным ВОЗ, ежегодно осуществляется около 25 тысяч подпольных абортов. Они наносят немалый вред здоровью женщины и могут даже привести к летальным исходам.

А еще 28 сентября – Международный день права знать. Праздник был основан в Болгарии в 2002 году на конференции общественных организаций, специализирующихся на защите информации. В 2015 году он был утвержден в ЮНЕСКО. Украина была одной из стран-основательниц этого праздника.

28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства. Проект был создан по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. День посвятили Луи Пастеру. Он был известным французским микробиологом. Именно дату его смерти избрали как Всемирный день борьбы с бешенством.

Также 28 сентября – Международный день поке. Поке – национальное блюдо гавайской кухни. Ее готовят из нарезанной сырой рыбы, водорослей лима, ореха молукского дерева и морской соли. Вместо рыбы иногда используют осьминогов или других морских моллюсков. В 1970-х годах пока распространилось за пределы архипелага.

А еще 28 сентября – Международный день общего доступа к информации. 1766 Швеция приняла первый в мире закон о доступе к информации. В Украине подобный закон был принят в 1992 году. А сам праздник был создан в 2015 во время генеральной конференции ЮНЕСКО на 38-й сессии в Париже.

Какой сегодня, 28 сентября, церковный праздник

28 сентября – день памяти великомученика Никиты / Фото: commons.wikimedia.org

28 сентября в церковном календаре – день памяти великомученика Никиты. Был святым и готским воином. Жил на восточной стороне реки Дунай (ныне Румыния) в середине IV века. В молодости начал проповедовать христианство. Впоследствии рукоположился на священника. В то время король остроготов Атанарих жестоко преследовал христиан. Никиту язычники сожгли заживо.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 сентября

Каковы сегодня именины: Никита, Максим, Степан, Порфирий, Федот.

Талисманом человека, рожденного 28 сентября является берилл. Этому камню посвящено немало народных поверий и преданий. Издавна верили, что берилл дарит своему владельцу приветливость и жизнерадостность.

В этот день родились:

1886 год — украинский литературовед, публицист, ученый, дипломат, поэт, общественный деятель Никита Мандрика;

1918 год – украинский педагог Василий Сухомлинский;

1921 год — деятель УПА, автор воспоминаний о командире УПА Романе Шухевиче Михаиле Зайце;

1929 год – украинский поэт, писатель, политик Дмитрий Павлычко;

1934 год – украинский кинооператор, кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств Украины Вадим Костроменко;

1936 год — украинский литературовед, краевед, историк Гаврила Чернихивский;

1941 год – украинский художник-пейзажист, портретист Александр Яловенко.

Что нельзя делать в этот день

Не занимайтесь серьезными делами.

Не стоит окрашивать ногти или волосы.

Нельзя проводить генеральную уборку в доме.

Народные приметы и традиции на 28 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь – весна будет поздней и сырой;

гусь поднял лапу до стужи;

каратели в пруду ныряют — будут дождливые дни.

В народе 28 сентября называли Никита Гусятник, потому что в этот день резали гусей. Затем из мяса готовили вкусные блюда, а некоторые части тушки хранили до зимы. Также в этот день уже начинали стричь овец.

Погода на сегодня, 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Во Львове небольшая облачность, без осадков. В Харькове пасмурно, но осадков не предполагается. В Одессе переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +16 днем и +8 ночью. В Харькове +18 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.

Памятные даты 28 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 сентября: