280 спасателей уже обошли более 1000 га леса: на Буковине 6 день ищут пропавшего грибника (фото)

280 спасателей уже обошли более 1000 га леса: на Буковине 6 день ищут пропавшего грибника (фото)

Последний раз мужчину видели, как он ехал по грибы в авто со знакомыми. Известно, что он забыл там свой телефон.

В Выжницком районе Черновицкой области уже шестой день продолжаются поиски пропавшего 60-летнего мужчины, который пошел по грибы в лес вблизи хутора Фальков и исчез. В воскресенье, 29 августа, спасатели обследовали еще 75 га территории Чемернарского лесничества, но, к сожалению, безрезультатно.

Как рассказали в ГСЧС области, с 25 по 29 августа поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, пограничники и лесники, обошли 1070 га лесного массива. К поиску грибника были привлечено 286 человек и служебную собаку.

По состоянию на 08:00 30 августа пропавшего без вести не нашли, поэтому сегодня поисковые работы продолжаются.

Как рассказал "Суспильному" прессекретар управления ГСЯС области Сергей Бабчук, последний раз мужчину видели 25 августа вблизи хутора Фальков Вижницкого района. Известно, что он ехал по грибы в авто со знакомыми, забыл телефон в машине, из-за чего пятые сутки с ним не могут связаться.

Напомним, под Тернополем загадочно исчезла 27-летняя мать с двумя сыновьями в возрасте 6 и 10 лет.

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