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29 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

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29 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

Какой сегодня день – 29 августа / Фото: pixabay.com

29 августа 2022 – понедельник. 187-й день войны России против Украины. 241-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

29 августа — Международный день действия против ядерных испытаний. Начали праздник на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2 декабря 2009 года). А впервые отпраздновали событие в 2010 году. Дату выбрали не случайно – именно 29 августа 1991 года закрыли Семипалатинский ядерный полигон. Главная цель праздника – распространить информацию об угрозе, которую ядерное оружие несет человечеству.

Также 29 августа – День города Донецк. Первое название – Юзовка. Ее город получил в честь основателя поселения, британского предпринимателя Джона Гьюза. С 1924 по 1961 год город назывался Сталино. А позже было переименовано в Донецк. Освоение этих земель начала еще запорожские казаки. А в 1869 году Джон Гьюз начал строительство металлургического завода.

А еще 29 августа – День памяти защитников Украины. Памятный день учредил в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский. Главная цель – чествование героев, погибших во время Иловайского котла. Они отдали свою жизнь на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

29 августа — Всемирный день топлесс. Самый популярный праздник в США. Главная цель — проводить разные мероприятия по поддержанию прав женщины ходить топлесс в общественных местах для обеспечения гендерного равенства.

Также 29 августа – День рождения мотоцикла. Этот двухколесный транспорт разработали немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Уильям Майбах в 1885 году.

Какой сегодня, 29 августа, церковный праздник

29 августа — Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа / © commons.wikimedia.org
29 августа — Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа / Фото: commons.wikimedia.org

29 августа в церковном календаре – Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Согласно церковным преданиям их по крайней мере три. Разные люди получили их в разное время, когда Иисус Христос ходил по земле вместе со своими учениками и проповедовал покаяние и Царство Небесное. Последним Нерукотворным образом стала Плащаница, в которую было обернуто тело Иисуса Христа, когда он лежал в Гробе Господнем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 августа

Какие сегодня именины: Герасим, Александр, Степан, Яков, Анна.

Талисманом человека, рожденного 29 августа является бриллиант. В переводе с греческого слово означает "непобедимый". Издавна верили, что бриллианты могут проводить положительную энергию. Считалось, что камень умеет приносить талант и любовь своему владельцу.

В этот день родились:

  • 1869 год — украинский полководец, командант Легиона УСС, генерал-четар и Начальный вождь (главнокомандующий) УГА Мирон Тарнавский;
  • 1883 год – украинский литературный критик, публицист, политический деятель, основатель теории интегрального национализма Дмитрий Донцов;
  • 1897 год — поэтесса, прозаик Мирослава Сопилка;
  • 1977 год — светское лицо, волонтер, предприниматель Юсупова Наталья Викторовна.

Что нельзя делать в этот день

  • Не ссорьтесь и не желайте друг другу зла.
  • Не следует отказываться от работы.
  • Если кто-то попросил помощи, нельзя отказываться.

Народные приметы и традиции на 29 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

  • смотрели, какой сегодня день: ночь беззвездная – будет ветрено;
  • если орехов много – в следующем году будет хороший урожай;
  • дым из печи поднимается вверх – погода ухудшится;
  • птицы уже полетели зимовать – скоро будут морозы.

В народе 29 августа называют Ореховый или Хлебный (Третий) Спас. В этот день обязательно шли в водоем и смотрели на воду. Если она была спокойной, значит осень будет теплой, а вот зимой стоит ждать вьюги.

Погода на сегодня, 29 августа

Сегодня, 29 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, ночью дождь, который к утру закончится. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +20 ночью. Во Львове +24 днем и +18 ночью. В Харькове +30 днем и +18 ночью. В Одессе +32 днем и +23 ночью.

Памятные даты 29 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 августа:

  • 1535 год — войска Великого княжества Литовского и Русского освобождают от Московской оккупации город Стародуб;
  • 1541 год – османы захватывают Буду, столицу Королевства Венгрия;
  • 1561 год — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают работу над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;
  • 1619 год — происходит "Каменка Струмилова" — первая известная в истории постановка украинских интерлюдий;
  • 1831 год — Майкл Фарадей успешно демонстрирует первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне;
  • 1842 год — Нанкинский договор пресекает Первую Опиумную войну;
  • 1883 год – в Оттаве Томас Ахерн демонстрирует первую электроплиту;
  • 1885 год – немецкий инженер Готлиб Даймлер получает патент на мотоцикл;
  • 1929 год — немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершает первое кругосветное путешествие;
  • 1944 год – начинается Словацкое национальное восстание против нацистов;
  • 1946 год – в ООН принимают Швецию, Королевство Афганистан и Исландию;
  • 1964 год — проходит премьера мультфильма Уолта Диснея "Мэри Поппинс";
  • 1966 год — в Сан-Франциско группа "Битлз" дает свой последний концерт;
  • 1992 год — происходит перезахоронение мощей патриарха Иосифа Слепого в храме Святого Юра во Львове;
  • 1994 год — Oasis выпускает дебютный альбом "Definitely Maybe", диск впоследствии возглавил чарт Великобритании;
  • 1999 год — в Донецке открывают прижизненный памятник Сергею Бубке;
  • 2014 год — расстреливают украинскую колонну во время выхода из-под Иловайска (Иловайская трагедия).

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