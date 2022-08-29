29 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

29 августа 2022 – понедельник. 187-й день войны России против Украины. 241-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

29 августа — Международный день действия против ядерных испытаний. Начали праздник на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2 декабря 2009 года). А впервые отпраздновали событие в 2010 году. Дату выбрали не случайно – именно 29 августа 1991 года закрыли Семипалатинский ядерный полигон. Главная цель праздника – распространить информацию об угрозе, которую ядерное оружие несет человечеству.

Также 29 августа – День города Донецк. Первое название – Юзовка. Ее город получил в честь основателя поселения, британского предпринимателя Джона Гьюза. С 1924 по 1961 год город назывался Сталино. А позже было переименовано в Донецк. Освоение этих земель начала еще запорожские казаки. А в 1869 году Джон Гьюз начал строительство металлургического завода.

А еще 29 августа – День памяти защитников Украины. Памятный день учредил в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский. Главная цель – чествование героев, погибших во время Иловайского котла. Они отдали свою жизнь на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

29 августа — Всемирный день топлесс. Самый популярный праздник в США. Главная цель — проводить разные мероприятия по поддержанию прав женщины ходить топлесс в общественных местах для обеспечения гендерного равенства.

Также 29 августа – День рождения мотоцикла. Этот двухколесный транспорт разработали немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Уильям Майбах в 1885 году.

Какой сегодня, 29 августа, церковный праздник

29 августа — Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа / Фото: commons.wikimedia.org

29 августа в церковном календаре – Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Согласно церковным преданиям их по крайней мере три. Разные люди получили их в разное время, когда Иисус Христос ходил по земле вместе со своими учениками и проповедовал покаяние и Царство Небесное. Последним Нерукотворным образом стала Плащаница, в которую было обернуто тело Иисуса Христа, когда он лежал в Гробе Господнем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 августа

Какие сегодня именины: Герасим, Александр, Степан, Яков, Анна.

Талисманом человека, рожденного 29 августа является бриллиант. В переводе с греческого слово означает "непобедимый". Издавна верили, что бриллианты могут проводить положительную энергию. Считалось, что камень умеет приносить талант и любовь своему владельцу.

В этот день родились:

1869 год — украинский полководец, командант Легиона УСС, генерал-четар и Начальный вождь (главнокомандующий) УГА Мирон Тарнавский;

1883 год – украинский литературный критик, публицист, политический деятель, основатель теории интегрального национализма Дмитрий Донцов;

1897 год — поэтесса, прозаик Мирослава Сопилка;

1977 год — светское лицо, волонтер, предприниматель Юсупова Наталья Викторовна.

Что нельзя делать в этот день

Не ссорьтесь и не желайте друг другу зла.

Не следует отказываться от работы.

Если кто-то попросил помощи, нельзя отказываться.

Народные приметы и традиции на 29 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: ночь беззвездная – будет ветрено;

если орехов много – в следующем году будет хороший урожай;

дым из печи поднимается вверх – погода ухудшится;

птицы уже полетели зимовать – скоро будут морозы.

В народе 29 августа называют Ореховый или Хлебный (Третий) Спас. В этот день обязательно шли в водоем и смотрели на воду. Если она была спокойной, значит осень будет теплой, а вот зимой стоит ждать вьюги.

Погода на сегодня, 29 августа

Сегодня, 29 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, ночью дождь, который к утру закончится. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +20 ночью. Во Львове +24 днем и +18 ночью. В Харькове +30 днем и +18 ночью. В Одессе +32 днем и +23 ночью.

Памятные даты 29 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 августа: