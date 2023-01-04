29-летний одессит под действием наркотиков открыл стрельбу на проспекте Небесной Сотни: фото

Патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу в общественном месте.

В среду, 4 января, 29-летний мужчина открыл стрельбу на проспекте Небесной Сотни в Одессе.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня днем, инспекторы получили сообщение о стрельбе на проспекте Небесной Сотни. На месте патрульные увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения. Он проводил себя неадекватно", – говорится в сообщении.

Рядом патрульные обнаружили оружие и патроны, а их владельца — 29-летнего местного жителя задержали.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Следователи изъяли орудие совершения преступления и отправили на проведение экспертизы.

Напомним, 22-летний львовянин под действием наркотиков и алкоголя влетел на угнанном авто в остановку и сбил насмерть мужчину.

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