29 марта 2022 – этот день в истории, основные события / pixabay.com

29 марта 2022 – этот день в истории, основные события

29 марта 2022 – этот день в истории, основные события

29 марта 2022 – вторник. 34-й день войны России против Украины. 88-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

29 марта – День рождения Кока-Колы. Именно в этот день далекого 1886 года фармацевт из США Джон Пембертон приготовил новый напиток на основе листьев коки, выпущенного как лекарство против головной боли. Позже появился новый напиток от нервов – на основе листьев коки, вина и кокаина. Последние ингредиенты изъяли, а саму Кока-колу сделали газированным напитком для всех.

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29 марта — Всемирный день фортепиано. Эта дата объединяет всех поклонников этого известного во всем мире музыкального инструмента.

Также 29 марта — День фокусника (также называется День Дыма и Зеркал). Это профессиональный праздник фокусников, цирковых мастеров и артистов, демонстрирующих публике разнообразные трюки. Фокусники чаще всего используют искусство иллюзии.

29 марта – какой сегодня церковный праздник

29 марта – день памяти мученика Савина / Голос.ua

29 марта в церковном календаре – день памяти мученика Савина. Он занимал одну из руководящих должностей в египетском городе Гермополь во времена правления императора Диоклетиана. Когда начались гонения за христианами, его и других верующих схватили. Сначала мученика долго пытали, а затем бросили в реку Нил, где он и скончался.

Памятные даты 29 марта

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 29 марта:

1864 год — в Народном доме во Львове проходит первый спектакль первого в Галичине профессионального украинского театра;

1886 — Джон Пембертон из Атланты (США) создал новый лечебный напиток, который сегодня нам известен под названием кока-кола;

1933 — после нелегальной поездки Советским Союзом валлийский журналист Гарет Джонс выпускает пресс-релиз, в котором пишет о Голодоморе в Украине;

1967 — арестовали деятелей Украинского Национального фронта (УНФ) Дмитрия Квецка, Зеновия Красовского, Михаила Дьяка, Ярослава Лесива;

1991 год — в Киеве проходит первый вечер поэтической группы "Бу-Ба-Бу";

1998 — проходят Парламентские выборы в Украине 1998.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 марта

Каковы сегодня именины: Трофим, Александр, Денис, Роман, Иван, Юлиан, Емельян, Савин, Павел.

29 марта родились: