29 марта 2022 – этот день в истории, основные события

29 марта 2022 – вторник. 34-й день войны России против Украины. 88-й день.
Какой сегодня день в Украине и мире
29 марта – День рождения Кока-Колы. Именно в этот день далекого 1886 года фармацевт из США Джон Пембертон приготовил новый напиток на основе листьев коки, выпущенного как лекарство против головной боли. Позже появился новый напиток от нервов – на основе листьев коки, вина и кокаина. Последние ингредиенты изъяли, а саму Кока-колу сделали газированным напитком для всех.
29 марта — Всемирный день фортепиано. Эта дата объединяет всех поклонников этого известного во всем мире музыкального инструмента.
Также 29 марта — День фокусника (также называется День Дыма и Зеркал). Это профессиональный праздник фокусников, цирковых мастеров и артистов, демонстрирующих публике разнообразные трюки. Фокусники чаще всего используют искусство иллюзии.
29 марта – какой сегодня церковный праздник
29 марта в церковном календаре – день памяти мученика Савина. Он занимал одну из руководящих должностей в египетском городе Гермополь во времена правления императора Диоклетиана. Когда начались гонения за христианами, его и других верующих схватили. Сначала мученика долго пытали, а затем бросили в реку Нил, где он и скончался.
Памятные даты 29 марта
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 29 марта:
- 1864 год — в Народном доме во Львове проходит первый спектакль первого в Галичине профессионального украинского театра;
- 1886 — Джон Пембертон из Атланты (США) создал новый лечебный напиток, который сегодня нам известен под названием кока-кола;
- 1933 — после нелегальной поездки Советским Союзом валлийский журналист Гарет Джонс выпускает пресс-релиз, в котором пишет о Голодоморе в Украине;
- 1967 — арестовали деятелей Украинского Национального фронта (УНФ) Дмитрия Квецка, Зеновия Красовского, Михаила Дьяка, Ярослава Лесива;
- 1991 год — в Киеве проходит первый вечер поэтической группы "Бу-Ба-Бу";
- 1998 — проходят Парламентские выборы в Украине 1998.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 марта
Каковы сегодня именины: Трофим, Александр, Денис, Роман, Иван, Юлиан, Емельян, Савин, Павел.
29 марта родились:
- 1728 — украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский;
- 1841 год — украинская поэтесса, писательница, общественно-культурная деятельница Мария Вольвач;
- 1861 год – украинский ученый, технолог, общественный и хозяйственный деятель, первый председатель Украинского технического общества Роман Залозецкий;
- 1881 год — украинская поэтесса Марийка Пидгирянка;
- 1964 год – украинский баскетболист, чемпион Олимпийских игр (1988 года) Александр Волков.