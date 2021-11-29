29 ноября: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

29 ноября: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Киберпонедельник и еврейский праздник Ханука. Православная церковь чтит память апостола Левия Матвея. Согласно приметам – холодная погода предвещала суровую зиму.

Какой сегодня день

В понедельник, 29 ноября, в мире отмечают Международный день солидарности с палестинским народом и Киберпонедельник. В Албании в этот день празднуют День освобождения.

Также в этот день празднуется Ханука — еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего во время освящения Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

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Памятные даты 29 ноября

1830 — в Варшаве началось Ноябрьское восстание 1830-1831.

1899 — основан испанский футбольный клуб "Барселона".

1929 — американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетел Южный полюс самолетом.

1945 – югославская скупщина провозгласила Югославию Федеративной Народной Республикой.

1947 — Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейских и арабских государств. Следствием этого решения стало появление государства Израиль.

1959 — церемонию вручения наград "Грэмми" впервые показали по американскому телевидению. Среди лауреатов были Фрэнк Синатра и Дюк Эллингтон.

1996 – международный трибунал из бывшей Югославии вынес свой первый приговор. К 10 годам тюремного заключения был приговорен хорват Дражен Ердемович, признанный виновным в преступлениях против человечности во время гражданской войны в Боснии.

Церковный праздник сегодня 29 ноября

29 ноября православная церковь чтит память Левия Матфея – одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Об этом святом известно немногое. Евангелие сообщает, что Левий Матвей был мытарем — сборщиком пошлин, которого Христос призвал следовать за ним. О дальнейшей жизни апостола мало что известно — кроме того, что он был казнен в римской крепости Апасарос на территории современной Грузии за проповедь христианства. Левий Матфей традиционно считается автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день нежелательно тяжело работать.

Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог. Существует примета, что скоро вы поссоритесь.

Не свистите в доме, ведь можете отвлечь деньги от своего дома.

Приметы на 29 ноября

В народе говорили, что "на Матвея и зима потеет", поскольку в это время могло наблюдаться сильное потепление. Чем сильнее оттепель, тем более суровой и холодной будет зима.

Какой праздник 4 декабря / Pexels

Пошел снег на Матвея – скоро будут метели

Сильный ветер 29 ноября – зимой будут частые вьюги и метели

Холодный день – зима тоже будет суровой

Теплая и дождливая погода 29 ноября – зима будет теплой и мягкой

Именины 29 ноября

День ангела (именины) сегодня, 29 ноября, отмечают: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

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