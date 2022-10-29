29 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

29 октября 2022 – суббота. 248-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 63 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

29 октября — Международный день псориаза. Инициатором создания выступила Международная федерация ассоциаций больных псориазом. Впервые мероприятие было проведено в 2004 году с целью объединения более 125 млн больных этим недугом. Псориаз — аутоиммунная болезнь, которая проявляется появлением на коже шерхнущих ячеек. Впоследствии такие воспаления появляются также на внутренних органах и внутри суставов. Без лечения псориаз приводит к инвалидности.

Также 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД. Появилась эта служба еще в 1952 году. Ее главной задачей было регулировать внедрение во всех сферах хозяйствования работников охраны и меры по улучшению собственно организации охранных процессов.

А еще 29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом. В Украине инсульт занимает второе место среди самых тяжелых заболеваний. Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое происходит из-за внезапного прекращения укропоснабжения мозга. Следствием инсульта может стать инвалидность. Событие было создано в 2004 году по инициативе ВОЗ.

Какой сегодня, 29 октября, церковный праздник

25 октября – день памяти Лонгина сотника / Фото: commons.wikimedia.org

25 октября в церковном календаре – день памяти Лонгина сотника. По церковным преданиям именно Лонгин был тем римским воином, пронизавшим сторону Иисуса Христа копьем. Его подлинное имя неизвестно, а Лонгин происходит от латинизированного греческого слова "копье".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 октября

Каковы сегодня именины: Леонтий, Дементий, Евгений, Терентий, Георгий, Алексей, Иван, Кузьма, Евпраксия.

Талисманом человека, рожденного 29 октября является топаз. Полудрагоценный камень. Существует версия, что название пришло из санскрита и означает "пламя". Издавна топаз известен своими волшебными свойствами. Вдобавок, верили, что он умеет отводить несчастье на воде.

В этот день родились:

1451 (другая версия — 1446) год — испанский мореплаватель, первооткрыватель Америки Христофор Колумб;

1947 год – украинский журналист, литератор Михаил Брозинский;

1961 год – украинский актер Алексей Горбунов;

1972 год – украинский яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр Родион Лука;

1981 год – украинский футболист и тренер Руслан Ротань.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит заниматься мелким ремонтом и рукоделием.

Не выходите на улицу в грязной одежде.

Не злитесь и не ссорьтесь.

Народные приметы и традиции на 29 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: деревья в инее – будет потепление;

звездное и ясное небо означает, что придет солнечная и теплая погода;

порывистый ветер часто меняет направление – будет дождь;

безоблачный и солнечный день – ждите заморозки.

В народе 29 октября называли Воротником. Верили, что Лонгин сотник, которому сегодня молятся верующие, поможет защититься от злых сил и глазных болезней. Это удачный день для охоты.

Погода на сегодня, 29 октября

Сегодня, 29 октября, в Киеве ясно, но к вечеру небо покроют тучи, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +8 ночью. Во Львове +18 днем и +9 ночью. В Харькове +12 днем и +7 ночью. В Одессе +15 днем и +11 ночью.

Памятные даты 29 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 октября: