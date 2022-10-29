29 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

29 октября 2022 – суббота. 248-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 63 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
29 октября — Международный день псориаза. Инициатором создания выступила Международная федерация ассоциаций больных псориазом. Впервые мероприятие было проведено в 2004 году с целью объединения более 125 млн больных этим недугом. Псориаз — аутоиммунная болезнь, которая проявляется появлением на коже шерхнущих ячеек. Впоследствии такие воспаления появляются также на внутренних органах и внутри суставов. Без лечения псориаз приводит к инвалидности.
Также 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД. Появилась эта служба еще в 1952 году. Ее главной задачей было регулировать внедрение во всех сферах хозяйствования работников охраны и меры по улучшению собственно организации охранных процессов.
А еще 29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом. В Украине инсульт занимает второе место среди самых тяжелых заболеваний. Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое происходит из-за внезапного прекращения укропоснабжения мозга. Следствием инсульта может стать инвалидность. Событие было создано в 2004 году по инициативе ВОЗ.
Какой сегодня, 29 октября, церковный праздник
25 октября в церковном календаре – день памяти Лонгина сотника. По церковным преданиям именно Лонгин был тем римским воином, пронизавшим сторону Иисуса Христа копьем. Его подлинное имя неизвестно, а Лонгин происходит от латинизированного греческого слова "копье".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 октября
Каковы сегодня именины: Леонтий, Дементий, Евгений, Терентий, Георгий, Алексей, Иван, Кузьма, Евпраксия.
Талисманом человека, рожденного 29 октября является топаз. Полудрагоценный камень. Существует версия, что название пришло из санскрита и означает "пламя". Издавна топаз известен своими волшебными свойствами. Вдобавок, верили, что он умеет отводить несчастье на воде.
В этот день родились:
- 1451 (другая версия — 1446) год — испанский мореплаватель, первооткрыватель Америки Христофор Колумб;
- 1947 год – украинский журналист, литератор Михаил Брозинский;
- 1961 год – украинский актер Алексей Горбунов;
- 1972 год – украинский яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр Родион Лука;
- 1981 год – украинский футболист и тренер Руслан Ротань.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит заниматься мелким ремонтом и рукоделием.
- Не выходите на улицу в грязной одежде.
- Не злитесь и не ссорьтесь.
Народные приметы и традиции на 29 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: деревья в инее – будет потепление;
- звездное и ясное небо означает, что придет солнечная и теплая погода;
- порывистый ветер часто меняет направление – будет дождь;
- безоблачный и солнечный день – ждите заморозки.
В народе 29 октября называли Воротником. Верили, что Лонгин сотник, которому сегодня молятся верующие, поможет защититься от злых сил и глазных болезней. Это удачный день для охоты.
Погода на сегодня, 29 октября
Сегодня, 29 октября, в Киеве ясно, но к вечеру небо покроют тучи, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +16 днем и +8 ночью. Во Львове +18 днем и +9 ночью. В Харькове +12 днем и +7 ночью. В Одессе +15 днем и +11 ночью.
Памятные даты 29 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 29 октября:
- 1863 год – на международной конференции в Женеве учреждают Международный Красный Крест;
- 1945 год – в Нью-Йорке впервые поступают в продажу шариковые ручки (хотя патент на них был получен 57 лет назад);
- 1947 год — сухой лед впервые использовали, чтобы вызвать дождь;
- 1969 год – происходит первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET (США). Этот день считается Днем рождения Интернета;
- 1971 год – стартовала физиотерапия: слабый электрический ток, благодаря усилиям ученых, начинают применять для восстановления сломанной кости;
- 1998 год – в США летит в космос старейший астронавт планеты, Джон Гленн (ему было 77 лет и 103 дня).