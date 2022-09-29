29 сентября 2022 – этот день в истории, народные традиции и основные события

29 сентября 2022 года – четверг. 218-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 93 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра. Это одна из самых трагических страниц в истории украинского народа, когда в Бабьем Яру были проведены массовые обстрелы мирного населения. Согласно официальным данным, всего за два дня (29 и 30 сентября) было убито около 34 тысяч человек. Большинство жертв, павших в тот кровавый период, были евреями и ромами.

Также 29 сентября — Всемирный день моря. Главная его цель – привлечь внимание населения к экологии морской среды и ее проблемам. Обычно проводится именно в конце первого осеннего месяца. День был основан по инициативе специального подразделения ИМО (Международная морская организация) при содействии ООН.

А еще 29 сентября – День отоларинголога. Эти врачи специализируются на заболеваниях уха, горла и носа, а также патологиях шеи и головы. В качестве науки отоларингология начала формироваться в середине XVIII века, когда уже точно изучили физиологию и анатомию этих органов.

29 сентября — Всемирный день здоровья сетчатки глаза. Праздник основали в память П. К. Гаттериджа, убитого в 1927 году. Убийца думал, что на сетчатке глаза отражается последнее, что видит жертва, поэтому после убийства еще дважды выстрелил человеку в оба глаза.

Также 29 сентября — Национальный день кофе. Существует несколько легенд о создании этого напитка, первые упоминания о его употреблении появились еще в середине XV века. Монахи в монастыре возле города Мохи в Йемене обжаривали, а затем варили привозимые из Эфиопии зерна.

А еще 29 сентября — Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Начали этот день по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы повысить общественное сознание о важности этой проблемы и поиске путей ее решения.

29 сентября — Всемирный день сердца. Ежегодно из-за сердечных заболеваний умирает более 17 миллионов человек по всему миру. Однако, по словам врачей, по крайней мере, 80% смертей можно избежать, если люди внесут в свою жизнь определенные изменения. Именно для информирования населения был создан отдельный день.

Какой сегодня, 29 сентября, церковный праздник

29 сентября – день памяти великомученицы Евфимии / Фото: commons.wikimedia.org

29 сентября в церковном календаре – день памяти великомученицы Евфимии. Она была раннехристианской мученицей и святой, которую бросили на растерзание медведя из-за отказа от идолопоклонения. Родилась Евфимия в семье богатых христиан в Халкидоне. Не желая земной радости, женщина была всем сердцем обращена к Богу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 сентября

Какие сегодня именины: Иосиф, Дорофей, Виктор, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 29 сентября является хризолит. Один из древнейших минералов, известных человечеству. Его использовали еще в IV тысячелетии до нашей эры. Издавна верили, что хризолит помогает наладить отношения между людьми.

В этот день родились:

1804 год – польский и украинский политический деятель, писатель Михаил Чайковский;

1844 год – украинский (галицкий) писатель, греко-католический священник Осип Барвинский;

1845 год – драматург, один из корифеев украинского театра Иван Карпенко-Карий;

1866 год – выдающийся украинский историк, политический деятель, писатель, председатель УЦР Михаил Грушевский;

1872 год – теолог, классический филолог и переводчик Осип Роздольский;

1916 год — украинская актриса, мастер литературного чтения и дублирования Наталья Кандыба;

1976 год – украинский футболист Андрей Шевченко;

1989 год – украинский футболист, игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка.

Что нельзя делать в этот день

Находиться рядом с открытыми водоемами, потому что есть большой шанс утонуть.

Не сплетничайте и не завидуйте.

Не рекомендуется начинать никакие важные дела.

Не целуйтесь с близким человеком в этот день – до разлуки.

Народные приметы и традиции на 29 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: галки начали собираться в стаю – ждите ясного дня;

скворцы еще не полетели в теплые края – осень будет теплой и длинной;

мерцают звезды – резко изменятся погодные условия;

в день слышен гром – будет морозная и снежная зима.

В народе 29 сентября называли Людмилин день. Традиционно ходили в баню, чтобы получить здоровье на целый год.

Погода на сегодня, 29 сентября

Днем, 29 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, будет идти мелкий дождь, который днем стихнет, но вечером начнется снова. В Харькове ясно в первой половине дня, затем облачно, но без осадков. В Одессе пасмурная погода, без осадков.

Памятные даты 29 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 сентября: