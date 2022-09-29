29 сентября 2022 – этот день в истории, народные традиции и основные события

29 сентября 2022 года – четверг. 218-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 93 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра. Это одна из самых трагических страниц в истории украинского народа, когда в Бабьем Яру были проведены массовые обстрелы мирного населения. Согласно официальным данным, всего за два дня (29 и 30 сентября) было убито около 34 тысяч человек. Большинство жертв, павших в тот кровавый период, были евреями и ромами.
Также 29 сентября — Всемирный день моря. Главная его цель – привлечь внимание населения к экологии морской среды и ее проблемам. Обычно проводится именно в конце первого осеннего месяца. День был основан по инициативе специального подразделения ИМО (Международная морская организация) при содействии ООН.
А еще 29 сентября – День отоларинголога. Эти врачи специализируются на заболеваниях уха, горла и носа, а также патологиях шеи и головы. В качестве науки отоларингология начала формироваться в середине XVIII века, когда уже точно изучили физиологию и анатомию этих органов.
29 сентября — Всемирный день здоровья сетчатки глаза. Праздник основали в память П. К. Гаттериджа, убитого в 1927 году. Убийца думал, что на сетчатке глаза отражается последнее, что видит жертва, поэтому после убийства еще дважды выстрелил человеку в оба глаза.
Также 29 сентября — Национальный день кофе. Существует несколько легенд о создании этого напитка, первые упоминания о его употреблении появились еще в середине XV века. Монахи в монастыре возле города Мохи в Йемене обжаривали, а затем варили привозимые из Эфиопии зерна.
А еще 29 сентября — Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Начали этот день по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы повысить общественное сознание о важности этой проблемы и поиске путей ее решения.
29 сентября — Всемирный день сердца. Ежегодно из-за сердечных заболеваний умирает более 17 миллионов человек по всему миру. Однако, по словам врачей, по крайней мере, 80% смертей можно избежать, если люди внесут в свою жизнь определенные изменения. Именно для информирования населения был создан отдельный день.
Какой сегодня, 29 сентября, церковный праздник
29 сентября в церковном календаре – день памяти великомученицы Евфимии. Она была раннехристианской мученицей и святой, которую бросили на растерзание медведя из-за отказа от идолопоклонения. Родилась Евфимия в семье богатых христиан в Халкидоне. Не желая земной радости, женщина была всем сердцем обращена к Богу.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 сентября
Какие сегодня именины: Иосиф, Дорофей, Виктор, Людмила.
Талисманом человека, рожденного 29 сентября является хризолит. Один из древнейших минералов, известных человечеству. Его использовали еще в IV тысячелетии до нашей эры. Издавна верили, что хризолит помогает наладить отношения между людьми.
В этот день родились:
- 1804 год – польский и украинский политический деятель, писатель Михаил Чайковский;
- 1844 год – украинский (галицкий) писатель, греко-католический священник Осип Барвинский;
- 1845 год – драматург, один из корифеев украинского театра Иван Карпенко-Карий;
- 1866 год – выдающийся украинский историк, политический деятель, писатель, председатель УЦР Михаил Грушевский;
- 1872 год – теолог, классический филолог и переводчик Осип Роздольский;
- 1916 год — украинская актриса, мастер литературного чтения и дублирования Наталья Кандыба;
- 1976 год – украинский футболист Андрей Шевченко;
- 1989 год – украинский футболист, игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка.
Что нельзя делать в этот день
- Находиться рядом с открытыми водоемами, потому что есть большой шанс утонуть.
- Не сплетничайте и не завидуйте.
- Не рекомендуется начинать никакие важные дела.
- Не целуйтесь с близким человеком в этот день – до разлуки.
Народные приметы и традиции на 29 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: галки начали собираться в стаю – ждите ясного дня;
- скворцы еще не полетели в теплые края – осень будет теплой и длинной;
- мерцают звезды – резко изменятся погодные условия;
- в день слышен гром – будет морозная и снежная зима.
В народе 29 сентября называли Людмилин день. Традиционно ходили в баню, чтобы получить здоровье на целый год.
Погода на сегодня, 29 сентября
Днем, 29 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, будет идти мелкий дождь, который днем стихнет, но вечером начнется снова. В Харькове ясно в первой половине дня, затем облачно, но без осадков. В Одессе пасмурная погода, без осадков.
Памятные даты 29 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 29 сентября:
- 1515 год — между Францией и Швейцарией подписан "вечный мир";
- 1789 год – Конгресс США голосует за создание американской армии;
- 1793 год — в британском спортивном журнале впервые упомянули об игре в теннис;
- 1829 год — после реорганизации лондонской полиции в Великобритании основывают Скотленд-Ярд, официальное полицейское расследовательское управление;
- 1897 год — в театре "Олимпо" в Буэнос-Айресе на премьере спектакля "Креольский суд" впервые исполнили танго;
- 1922 год — в Звенигородке Черкасской области во время инспирированного большевистскими агентами "съезде" атаманов Холодного оврага, арестовали большинство этих атаманов;
- 1926 год – закрывают и провозглашают музеем Киево-Печерскую лавру;
- 1938 год — приговаривают к смертной казни украинского писателя, бандуриста Игната Хоткевича;
- 1941 год — начинаются массовые убийства в Бабьем Яру;
- 1954 год – основывают Европейскую организацию по ядерным исследованиям.