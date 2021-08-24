30 лет Независимости: факты об Украине, которыми стоит гордиться

ТСН рассказывает о выдающихся событиях, местах, личностях, изобретениях.

В 30-ю годовщину Независимости Украины ТСН рассказывает о 29 выдающихся событиях, местах, личностях, изобретениях, которыми стоит гордиться.

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. Впоследствии, 1 декабря, свое "да" независимости на референдуме сказали более 90% украинцев.

Именно в Украине есть точка, которая является центром Европы. Еще в конце 19 века ее поставили австро-венгерские географы на Закарпатье. Конечно, с тех пор методы вычислений несколько раз менялись и такие точки появились еще в нескольких странах. Однако, по давним исследованиям, Центр Европы остается и в Украине.

Самая высокая монументальная скульптура Европы - это Родина-мать в Киеве. Ее высота с постаментом - 102 метра. В руке Родина держит 16-метровый меч. Площадь щита - почти 100 квадратных метров. С Революции Достоинства в День памяти и примирения на голову монумента надевают венок из маков - символ памяти и скорби.

Факты об Украине: Акт Независимости, центр Европы и Родина-Мать

Чернобыльская катастрофа вошла в книгу рекордов Гиннеса. Прошло 35 лет. Украинцы сделали возможное и невозможное, чтобы защитить мир от атома и возвели самую большую в мире движущуюся наземную конструкцию - саркофаг "Укрытие" - над разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Самая глубокая и самая красивая станция метро столичной подземки - станция "Арсенальная". Ей 61 год. Проложена она на глубине 105,5 метра. Так глубоко пассажиры не спускаются нигде в мире. А вот если хотите почувствовать себя будто бы в старом храме, с мозаичными панно, рассказывающим об истории Киевской Руси, вам на станцию "Золотые ворота". Ее уважаемые туристические путеводители называют одной из самых красивых в Европе.

Одна из самых больших площадей Европы - в Харькове. Площадь Свободы. С высоты птичьего полета видно, что она имеет форму улитки. Его общая площадь 11 гектаров. Это 15 футбольных полей. Здесь может поместиться 15 самых больших в мире транспортных самолетов "Мрия" - украинских самолетов.

Факты об Украине: саркофаг "Укрытие", уникальные станции метро и огромная площадь в Харькове

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" - отдельная страница истории Украины, которой восхищается весь мир. Это самый большой самолет в мире и он с украинским флагом.

Украинцы открывали человечеству небо и космос. Отец вертолетов - киевлянин Игорь Сикорский и житомирчанин Сергей Королев. Именно его ракета "Восток-1" 12 апреля 1961 года впервые в мире подняла человека в космос.

Ракетоносители Зенит КБ "Южное" стали частью космических программ многих стран мира. Илон Маск назвал эту ракету своей любимой.

Факт об Украине: Игорь Сикорский и Сергей Королев открывали небо и космос человечеству

Самый большой флаг Украины - 384 квадратных метра на высоком 90-метровом флагштоке - в Киеве. Он на Печерских холмах и его видно отовсюду.

Факт об Украине: в Киеве на печерских холмах появился самый большой флаг государства

Уникальный конституционный акт в Европе. Документ, который опередил свое время. Это все о Конституции Пилипа Орлика 1710 года. Ее положения и желания украинцев победить московского агрессора очень четко перекликаются с современной историей Украины.

Факт об Украине: положения Конституции Филиппа Орлика 1710-го года актуальные для настоящего времени

Свет - качественный и без копоти. Это тоже изобретение украинцев. Керосиновая лампа впервые засветилась во Львове в середине 19 века благодаря аптекарям Яну Зегу и Игнатию Лукасевичу. В 1853 году во Львове совершили первое экстренное хирургическое вмешательство ночью.

Именно в Украине провели первую в мире операцию по трансплантации почки. И сделал ее украинский врач, профессор Вороной в Харькове в 1933 году.

Хирургия, мост и космос. И все это объединено под фамилией Патон. Первый в мире цельносварной мост через Днепр в Киеве - Евгения Патона с изобретениями одного из его сыновей Владимира. Сварка в открытом космосе и технология соединения мягких тканей, которая уменьшает кровопотери во время операций, - это реализованные идеи уже Бориса Патона. 19 августа 2020 года его не стало. И отец, и его сыновья - это легенды и, конечно, отдельная страница истории Украины.

Факт об Украине: Евгений Патон и его сыновья совершили бесценные научные и технические прорывы

В Украине есть уникальные памятники украинской архитектуры, которые защищает мир. К наследию ЮНЕСКО, в частности, входят Херсонес Таврический - древний город-государство в Крыму, Софийский собор в Киеве, построенный в начале 11 века, и резиденция митрополитов Буковины - невероятной красоты комплекс 19 века. Сейчас здесь Черновицкий национальный университет.

Из 12 лавр в мире четыре - именно в Украине. Такой статус имеет монастырь Киево-Печерская лавра. Почаевская лавра на Тернопольщине. Свято-Успенская Святогорская лавра в Донецкой области и Свято-Успенская Уневская лавра на Львовщине. Единственная в Украине - греко-католическая.

Факты об Украине: на территории государства расположены 4 из 12-ти лавр и архитектурное наследие ЮНЕСКО

Также читайте Главная находка археологов 20 века: где нашли скифскую пектораль и что еще скрывает земля Украины

Главной находкой археологов 20 века назвали золотую пектораль. О ней мечтают лучшие музейные коллекции мира. Царское украшение древних скифов нашли в Украине. Скифы в 4 веке до нашей эры закопали ее в степи.

Земля — это еще одно сокровище Украины. У нас насчитывается более 650 разновидностей почвы. Но уникальность Украины в том, что две трети территории - это черноземы. Одна из самых плодородных почв, где есть максимум питательных веществ для роста и развития растений. Он везде, кроме Полесья и Карпат.

Вторая по величине в Европе пустыня - тоже в Украине. Олешковские пески с невероятным ландшафтом, с различными флорой и фауной. Двести тысяч гектаров дюн и барханов на Херсонщине. Летом песок здесь нагревается до 70 градусов. Есть и легенды, что в Олешковских песках себя на выносливость проверяли казаки-характерники.

Факты об Украине: земля лучше родит, а песок в пустыне удивляет флорой и фауной

Самый длинный жилой дом в мире - тоже в Украине. В Луцке. С учетом ответвлений его длина составляет почти 3 километра. Представить это сложно. Стоит увидеть.

Украинцы имеют спортивные достижения, которые до сих пор никто не может побить:

Двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов. Почти 25 лет прошло, как на Олимпиаде в Атланте его сделала украинка. Этот элемент до сих пор никто не может повторить, даже из мужчин. Так что его до сих пор называют ее именем - именем Лилия Подкопаева.

В фехтовании единственной шестикратной чемпионкой мира в истории этого вида спорта пока остается украинка Ольга Харлан.

Факты об Украине: спортивные достижения, которые до сих пор никто не может побить

Мелитопольская черешня, херсонский арбуз, закарпатский мед, петриковская роспись, кролевецкие полотенца и гуцульская брынза - это все только в Украине. Каждый из этих шести фактов объединяет, прежде всего, уникальность: с этими дарами повезло только украинцам. Ну и то, что вскоре они все должны получить "географические указания" - стать в один ряд, например, с пармезаном, коньяком и шампанским - продуктами и товарами, которые официально принадлежат определенным территориям.

Факт об Украине: закарпатский мед и херсонские арбузы получат "географические указания"

И еще один бренд и символ Украины о котором стоит сказать - украинский венок. Традиционные украшения украинок - пышные, цветочные - национальные праздники или торжества всегда превращаются в цветной океан красавиц.

Украинская народная песня "Щедрик" стала символом Рождества на всей планете. Композитор Николай Леонтович совершенствовал это произведение всю свою жизнь. И подарил щедривке вечность. Уже более века ее перепевают украинские и зарубежные исполнители, она звучит в рок-обработках, акапельно. И весь мир знает - Carol of the bells - это украинский "Щедрик".

Факт об Украине: как народная песня "Щедрик" стала символом Рождества на всей планете

Украине принадлежит самый длинный музыкальный инструмент в мире. И это трембита. Когда-то это было средство связи. Такая горная мобилка. Сейчас все изменилось и она отдана только музыке. Ее звуки не с чем не спутаешь. Научиться играть на трембите непросто.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку