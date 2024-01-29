29 января — День памяти Героев Крут: интересные факты и как Украина чествует 106-ю годовщину

Сегодня, 29 января 2024 года, Украина чествует 106-летие героического боя молодых ребят под Крутами. В далеком 1918 году гимназисты встали на защиту Киева от большевистского нашествия. Самому младшему было всего 16 лет.

Советские власти, как сейчас Россия, хотели захватить Киев. Наступление большевиков военное командование Украины ждало с полтавского направления. Туда бросили боеспособные подразделения, но наступление началось с другой стороны. Бой под Крутами произошел утром 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев.

Силы врага были в несколько раз больше (по разным данным, большевиков было от 4 до 6-7 тысяч против 300-600 украинских бойцов), но это не сломило молодых Героев. Бой длился несколько часов. Потери большевиков составляли до 300 убитых, а еще раненых, пленных. Чтобы избежать окружения, украинским войскам отдали приказ отойти, впрочем, часть участвовавших в битве студентов попала в окружение. Они вышли на станцию Круты, которая уже была захвачена красноармейцами. Около 30 юношей взяли в плен, пытали, а затем казнили.

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Как бой под Крутами спас украинскую государственность

Когда большевики начали наступление, тогда продолжались переговоры между УНР и странами Четверного союза. И было очень важно, чтобы Киев находился под контролем Центральной Рады. Наступление большевиков, которое было остановлено киевскими студентами, позволило это сделать. А 9 февраля 1918 г. был подписан Берестейский мирный договор, согласно которому УНР была признана как самостоятельное государство, а ее армия получила поддержку немецкой и австро-венгерской армий в борьбе с большевиками.

Фамилии погибших студентов, остановивших нашествие большевиков

На сегодняшний день известны фамилии 20 Героев. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирик, Омельченко (сотник); студенты Киевского университета святого Владимира Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич.

Зеленский почтил память Героев Крут

Президент Украины Владимир Зеленский почтил подвиг погибших молодых Героев Крут. На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Также почтить память Героев пришло высшее руководство военного и силового блоков. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, глава СБУ Василий Малюк и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Все наши герои, все, кто отдал жизнь за украинскую независимость, свободу и будущее – навсегда в истории нашего народа. Помним каждого и каждую! Вечная слава и благодарность защитникам и защитницам Украины!", — написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский почтил память Героев Крут: "Навсегда в истории нашего народа"

"Прошло 106 лет, и ныне украинские воины снова дают бой российским захватчикам" — Залужный

Также почтил подвиг гимназистов главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он указал на параллель повторяющейся истории. Сейчас украинские военные так же, как армия УНР, "дают бой российским захватчикам по всей линии фронта и поминутно".

"29 января 1918 года армия УНР выполнила свое боевое задание на поле под Крутами — остановила рвавшихся в Киев российских оккупантов. Прошло 106 лет, и сейчас украинские воины снова дают бой российским захватчикам на всей линии фронта и ежеминутно доказывают — Украина была, есть и будет свободной и независимой.

Уважаем память украинцев, отдавших свою жизнь в бою под Крутами, который стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором. Спасибо каждому, кто сейчас защищает государство, его независимость и будущее", — написал главный генерал украинской армии на странице в Сети.

Киевляне чтят подвиг Героев

Киевляне ежегодно приходят на Аскольдову могилу возложить цветы к мемориальному кресту памяти Героев, чтобы почтить защитников Украины. До полномасштабной войны в городе происходило немало массовых мероприятий,

Начальник КМВА Сергей Попко написал, что "история повторяются снова" — как когда-то добровольцы остановили наступление вражеского нашествия, так в 2022 году украинцы защитили столицу от оккупантов.

"Нам удалось отстоять Киев, освободить Харьковщину и Херсон. Но борьба за независимость Украины продолжается. Должны помнить уроки истории. И делать правильные выводы, не допусти ошибок, чтобы не потерять свое государство. Поддерживайте Вооруженные Силы Украины! Донатьте на оборону Украины, записывайтесь в доноры крови, вступайте в ряды Вооруженных Сил Украины. Только так приближаем вместе мир в Украине после нашей Победы!", — подчеркнул Сергей Попко.

Как во Львове почтили 106-ю годовщину подвига Героев Крут

Как пишет львовское издание Варти 1, утром 29 января власти города, неравнодушные граждане, общественные пришли на Лычаковское кладбище, чтобы чтить память павших Героев под Крутами.

Чествование памяти Героев Крут во Львове в 2024 году / Фото: "Варта 1"

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