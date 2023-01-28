29 января — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 января, в православном календаре – день поклонение честным веригам апостола Петра. Он был известным руководителем веры Христовой и ее искренним последователем. Однажды забросили Петра в цепи и поместили в тюрьму за все его действия. Случилось это примерно 42 года.

В ночь перед судом предстал перед ним Господь, разорвал цепи и вывел из заточения Петра. Когда узнали это чудо христиане, то взяли святые вериги, чтобы сохранить их как драгоценность.

Потом к цепям приходили и молились, чтобы исцелиться от болезней. В настоящее время вериги хранятся в Риме, однако ежегодно 29 января их выносят в народ.

В честь апостола 29 января в народе празднуют праздник — Петров день.

Приметы 29 января

Народные приметы 29 января / Фото: Pexels

если курица стоит только на одной ноге, то будут морозы;

идет снег к ранней весне;

дует южный ветер – быстро похолодает;

29 января метель — лето будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

В этот день православная церковь запрещает сплетничать, ругаться и лениться. Также следует следить за наличием продуктов, ведь если их не будет 29 января, значит, весь остаток зимы пройдет в голоде.

Что можно делать завтра

29 января наши предки оценивали состояние закромов и смотрели, сколько корма еще осталось для скота. Апостола Петра издавна считали покровителем домашних животных, поэтому лучше относиться к ним особенно внимательно. В ночь на 29 января можно увидеть сон, который поможет разобраться со своими взаимоотношениями с противоположным полом. Если это был хороший сон, значит, вам будет хорошо вместе.

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