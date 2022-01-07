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3,5 тысяч нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Украине на Рождество: будут охранять культовые сооружения

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3,5 тысяч нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Украине на Рождество: будут охранять культовые сооружения

УНІАН

Они будут выполнять задачи службы в составе самостоятельных и совместных с Национальной полицией нарядов.

Силы Национальной гвардии переведены на усиленный вариант служебной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Во время празднования Рождества Христова публичную безопасность в государстве будет обеспечивать более 3500 военнослужащих Нацгвардии. Они будут выполнять задачи службы в составе самостоятельных и совместных с Национальной полицией нарядов, из которых 86 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях.

Служба по охране общественного порядка будет выполняться на территории 21 областного центра и города Киева, 25 городов областного и районного подчинения, из них на территории 7 населенных пунктов в рамках проведения операции Объединенных сил и 5 объектов транспортной инфраструктуры, около 158 культовых сооружений, где будут проходить праздничные богослужения.

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