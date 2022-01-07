3,5 тысяч нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Украине на Рождество: будут охранять культовые сооружения

Они будут выполнять задачи службы в составе самостоятельных и совместных с Национальной полицией нарядов.
Силы Национальной гвардии переведены на усиленный вариант служебной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Во время празднования Рождества Христова публичную безопасность в государстве будет обеспечивать более 3500 военнослужащих Нацгвардии. Они будут выполнять задачи службы в составе самостоятельных и совместных с Национальной полицией нарядов, из которых 86 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях.
Служба по охране общественного порядка будет выполняться на территории 21 областного центра и города Киева, 25 городов областного и районного подчинения, из них на территории 7 населенных пунктов в рамках проведения операции Объединенных сил и 5 объектов транспортной инфраструктуры, около 158 культовых сооружений, где будут проходить праздничные богослужения.
Читайте также:
- Рождественское чудо: в Одессе во время пробежки небезразличны спасли женщину с моря (видео)
- В ГСЧС объяснили, как безопасно сходить на службу в церковь на Рождество
- Как будет работать метро в Киеве на Рождество, 7 января