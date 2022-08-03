3 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

3 августа 2022 – среда. 161-й день войны России против Украины. 215-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

3 августа — Всемирный день арбуза. Дату для празднования выбрали не случайно. Ведь именно в начале августа наблюдается пик уборки этой вкусной и сочной ягоды. Доподлинно неизвестно кто, когда и как ввел это интересное событие. Однако общепризнанным считается факт, что День арбуза впервые появился в США. Ни одна летняя вечеринка или пикник в этой стране не обходится без арбуза. Интересный факт: родиной этой ягоды является Южная Африка. С давних пор арбузы выращивают в Намибии, Южно-Африканской республике, Ботсване и т.д.

3 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

3 августа – день памяти святого пророка Иезекииля / Фото: commons.wikimedia.org

3 августа в церковном календаре – день памяти святого пророка Иезекииля. Он жил на рубеже двух веков: VII и VI до н.э. Был потомком древнего римского рода Левия и родился в городе Сарир в семье священника Вузии. Поэтому неудивительно, что юноша избрал такой же путь, что и его отец. Когда Иезекиилю было 25 лет, Иерусалим завоевал Навуходоносор и пророк, вместе с другими христианами, попал в плен. После 5 лет в плену, молясь на берегу реки, он получил первое откровение о судьбе еврейского народа.

Памятные даты 3 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 3 августа:

1492 год — Христофор Колумб отправляется в первое плавание для открытия западного пути в Индию;

1778 год — открывается "La Scala", итальянский оперный театр в Милане, один из центров мировой оперной культуры;

1795 год – основывают Парижскую консерваторию;

1882 год — конгресс США запрещает въезд в страну сновидениям, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запрещает иммиграцию китайцев;

1904 год — члены британской экспедиции становятся первыми людьми Запада, которые входят в священный город Лхаса в Тибете;

1911 год — впервые аэропланы используют в военных целях, когда итальянцы проводят авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи;

1915 год — австро-венгерские войска в ходе Первой мировой войны захватывают Владимир-Волынский;

1922 год — радио Нью-Йорка применяет первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева был симитирован стук двери;

1949 год — вступает в силу Устав Совета Европы;

1949 год – в США основывают Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА);

1952 год – в Хельсинки проходит церемония торжественного открытия XV Олимпийских игр;

1992 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе устанавливает мировой рекорд, прыгнув на 6 м 12 см;

1993 год — 4-летняя американка Сидни Диттман становится самой молодой владелицей патента (ее изобретение называлось "Помощь для хватания круглой дверной ручки");

2000 год — Верховный суд Чили выносит постановление о лишении парламентской неприкосновенности Августо Пиночета;

2014 год — в провинции Юньнань (Китайская Народная Республика) происходит землетрясение магнитудой 6,3 (тогда погибли минимум 150 человек, было много разрушений, сильно повреждены коммуникации).

3 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 3 августа называли "Молчальник" или "Онуфрий молчаливый". А все потому, что церковь в этот день вспоминает отшельника Онуфрия молчаливого. В его память наши предки пытались работать молча. А еще 3 августа начинали готовить амбары для зимнего хранения зерна.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 августа

Какие сегодня именины: Евгений, Иван, Семен.

3 августа родились:

1819 год — украинский общественный деятель Григорий Галаган;

1833 год — украинский ученый-филолог и общественный деятель Емельян Огоновский;

1872 год – украинский геолог и палеонтолог Алексей Борисяк;

1925 год – украинский композитор, хоровой дирижер Владимир Верменич;

1938 год – украинский художник и преподаватель, считается одним из лучших современных художников Украины, Олег Минько.

Погода на 3 августа

3 августа в Киеве облачно, утром ожидается сильный дождь, после обеда – дождь с грозой, а вечером снова дождь. Во Львове переменная облачность, без осадков. В Харькове облачно, днем мелкий дождь, который вечером сменится на дождь с грозой. В Одессе пасмурно, со второй половины дня будет идти мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +26 днем и +12 ночью. В Харькове +27 днем и +17 ночью. В Одессе +27 днем и +20 ночью.